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婚宴後續攤狂歡…伴郎爬上床性侵新娘 判入獄7年、鞭刑6下

香港01／ 田中貴
新加坡發生伴郎性侵新娘的離譜案件，伴郎初時否認非禮，後來改口承認「只摸上面，沒動下面」，最終被判非禮及性侵罪，入獄7年及鞭刑6下。示意圖／ingimage
新加坡發生伴郎性侵新娘的離譜案件，伴郎初時否認非禮，後來改口承認「只摸上面，沒動下面」，最終被判非禮及性侵罪，入獄7年及鞭刑6下。示意圖／ingimage

新加坡發生伴郎性侵新娘的離譜案件。1對新人和兄弟姐妹婚宴過後到酒店房間狂歡慶祝，其間新娘感到疲倦入房休息，其他人繼續消遣，隨後醉到直接在客廳睡著，新娘隔日清晨突然感覺有人摸其胸部，甚至被對方指侵。新娘原本以為是新郎，竟發現另有其人，嚇到向新郎求助，之後見到伴郎離開新人房間，伴郎初時否認非禮，後來改口承認「只摸上面，沒動下面」，最終新娘報警處理。被告辯稱自己患有睡眠障礙和夢遊症，案發時以為觸摸自己妻子，但最終被判非禮及性侵罪，入獄7年及鞭刑6下。被告提出上訴，最近遭法官駁回。

2016年10月，新加坡一對新人舉辦婚宴，當中新郎好友負責伴郎重任，婚宴過後，兄弟姐妹前往新人酒店房間續攤。新娘因感到疲累，先行進入睡房休息，新郎和其他人在客廳繼續狂歡，後來便醉倒入睡。

翌日清晨約6時，新娘突然感覺到有人觸摸其胸部，對方更指插其私處。她原本以為是新郎，轉身一看發現並非丈夫，但一時之間難以辨認身份，嚇到她急問「你是誰？」繼而逃出房間。她向新郎求助，兩人隨即見到伴郎從新人房間走出來，於是展開質間，伴郎起初否認非禮新娘，但隨後承認「只摸上面，沒動下面」，新娘事後前往警局報案。

案件提堂後，被告否認2項非禮和性侵的罪名，在庭上稱自己患有睡眠障礙和夢遊症等問題，案發時以為觸摸自己妻子。他又稱不記得自己爬過上床，直到新娘呻吟，他才意識到不是妻子的聲音，自己摸錯人，但控方傳召心理醫生擔任專家證人，認為被告當時清楚知道自己在做什麼事。

法官經審理後，認為被告無緣無故觸摸新娘胸部，但沒有撫摸私處，行為更像被抓到的現行犯想盡辦法脫罪，判處被告有罪，入獄7年及鞭刑6下。

今年44歲的被告近日不服上訴，代表律師表示，警員提供給控方專家證人的證物不完整，可能影響到法官裁決，警員提供新娘和被告的口供時，只給了不利於被告的部份。不過控方逐一反駁，指出法官主要以被告和受害人在庭上的證詞來判案，相關口供都是完整，法官最終駁回被告上訴，維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》

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