快訊

五月天陷假唱風波半年 上海市政府調查結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部！員警警徽露餡遭開除

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國一位OnlyFans女演員近日上傳一隻成人級內容影片，顯示警員伸手揉了胸部後放她一馬，沒有開超速罰單，但該名員警身分曝光，遭到任職單位開除。照片翻攝：whiskeyriff.com
美國一位OnlyFans女演員近日上傳一隻成人級內容影片，顯示警員伸手揉了胸部後放她一馬，沒有開超速罰單，但該名員警身分曝光，遭到任職單位開除。照片翻攝：whiskeyriff.com

美國田納西州納許維爾市警局（MNPD）表示，日前開除了一位警員，原因是網路流傳的一隻成人級內容影片顯示，他身穿全套警服客串了該片的假交通攔檢，還伸手揉了該名OnlyFans女明星的胸部。

紐約郵報與納許維爾當地媒體「NewsChannel 5」10日報導，這隻限制級影像最初是由錄影當時坐在駕駛座的女子「嬌汀」（Jordin）上傳網路。據轉述，坐在副駕駛座的另一名男子告訴她，就知道會因為超速而被警察攔下。該男子接著移動鏡頭，拍到後方一輛白色警車。嬌汀隨後說，「我不會拿到罰單…我要給他看我的胸部」。

不久之後，一名警員走了過來，自稱是「警局的強生警官」，告知嬌汀超速，要求出示駕照跟行照。她則宣稱都沒帶，接著就露出了胸部，警員嘲笑道，「女士，現在是2024年，我隨時都能上網看胸部」。嬌汀則答稱，「好吧，如果你碰了會怎麼樣？」。

該名員警同意，隨後可看到他把手伸進車內，揉了嬌汀的胸部，她則隔著褲子抓住了員警的褲襠。這名員警隨後告知嬌汀，會在告誡後放人。嬌汀向員警致謝，男子則表達了難以置信。

儘管鏡頭小心翼翼地避開員警臉龐，但在那麼一瞬間，還是拍到了MNPD警徽的下半部。根據NewsChannel 5調查新聞小組記者的說法，正是因此讓他們展開追查。

MNPD證實，他們是在8日得知了這隻限制級OnlyFans影像，立即啟動調查，發現影像裡的「強生警官」是2021年起任職於該局的警員赫爾曼（Sean Herman），並在隔天將他開除。

MNPD發言人亞倫（Don Aaron）表示，他們認為此一噱頭是由三方之間共同策劃，拍攝時間是在4月底的某個時候，目前還不清楚赫爾曼在錄影當時是否正在值勤，「這是局裡的人可能做出的最無恥與最不敬的行為之一，而且，說到不敬，我是在講MNPD全體職員跟這個機構」。

紐約郵報指出，一位自稱是嬌汀的Reddit用戶後來寫道，這隻影像「是一個噱頭，完全合意，而且是私人財產」，還稱納許維爾市警局開除赫爾曼「很蠢」，並宣稱赫爾曼錄影當時沒有值勤。

OnlyFans 強生 紐約 網路 美國 警察

延伸閱讀

南港警涉貪汙侵占洗錢案贓款54萬餘元 銅板換紙鈔露餡...今檢方搜索

秀智變太辣！胸前布料超少「東西半球弧形」露餡　百想紅毯5美，Krystal、金高銀小心機太性感

眼神露餡！金秀賢「舉動太曖昧」緊盯嘴唇像要把金智媛親爆　《淚之女王》夫婦照甜死

偷拍與女友性愛影片挨告 台南男「喬」鏡頭露餡判拘役

相關新聞

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部！員警警徽露餡遭開除

美國田納西州納許維爾市警局（MNPD）表示，日前開除了一位警員，原因是網路流傳的一隻成人級內容影片顯示，他身穿全套警服客...

分手才知男友大搞「三人行戀愛」 女見小三身分崩潰：他全家人都隱瞞我

一段有充滿謊言或不信任的感情，注定不會長久。一名住在美國加州的19歲少女勞拉（Laura Twyford）表示，最近她和前男友分手很沮喪，總會忍不住注意對方的生活動態，但她瀏覽前男友社群貼文時，卻...

旅行團放鴿子！澀谷餐廳25人團餐等嘸人店長氣炸 旅行社：只是一點小插曲

又有日本餐廳被放鴿子！澀谷有餐廳為大馬旅遊團準備25人份的椰漿飯套餐，最後慘被「放鴿子」，多次致電及發短訊聯絡旅行團負責人卻未獲回覆，最終將所有食物丟棄極為浪費，因此店長憤而在網上發照片公審。旅行團負

誤將富翁當流浪漢！9歲童送出僅有的「1美元」 善舉獲贈驚喜大禮

存好心，做好事，總會有好報！美國較早前有富翁因住處的火警鐘誤響，所以穿著睡衣衣衫不整地到附近咖啡店，正當他站著閉眼做晨禱時，1名男童見其衣著凌亂，以為他是無家者，便掏出身上僅有1美元鈔票（約新台幣33

好玄！屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

哥倫比亞一座城鎮發生了非比尋常的事件，當地居民過世後的屍體雖然沒有經過防腐處理，卻在埋葬墓地多年後完全沒有毀損，就連衣服也完好無缺，儼然成了「木乃伊製造地」。

浪漫草地婚禮牛隻現蹤超搶風頭 仔細一看：人扮的！

美國奧克拉荷馬州一名新娘日前在草地上舉辦婚禮，本來應該是浪漫溫馨的婚禮，卻被一頭牛給搶走了風頭。原來當時草皮上突然出現一頭牛趴著吃草，不過仔細一看那頭牛還是人扮的，全場的賓客都瞬間轉移了注意力，讓新娘哀呼：「都沒人在看我！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。