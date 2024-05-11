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旅行團放鴿子！澀谷餐廳25人團餐等嘸人店長氣炸 旅行社：只是一點小插曲

香港01／ 撰文／喬納森
Malay Asian Cuisine準備25人份的椰漿飯套餐，最後慘被「鴿子」，最終將所有食物丟棄極為浪費，因此店長憤而在網上發相批評。圖／翻攝自Sou Tanaka臉書
Malay Asian Cuisine準備25人份的椰漿飯套餐，最後慘被「鴿子」，最終將所有食物丟棄極為浪費，因此店長憤而在網上發相批評。圖／翻攝自Sou Tanaka臉書

又有日本餐廳被放鴿子！澀谷有餐廳為大馬旅遊團準備25人份的椰漿飯套餐，最後慘被「放鴿子」，多次致電及發短訊聯絡旅行團負責人卻未獲回覆，最終將所有食物丟棄極為浪費，因此店長憤而在網上發照片公審。旅行團負責人回應指溝通出誤會所致，他們只是查詢，並沒有確認訂位，但他們認為只是小事一樁，對於引起事件深表歉意。

綜合外媒報道，涉事旅行團為來自馬來西亞的Kampungstay Holiday，遭位於東京澀谷Malay Asian Cuisine在網上發文批評。事發5月4日，店長指稱當日接到旅行團訂了25個椰漿飯團餐，未料慘被「放鴒子」，致電旅行團負責人、發短訊也無人回覆，最後只好將已擺在餐桌上的飯菜及飲品全都丟掉。事件傳開後，旅行團方面隨即解釋。

大馬旅行團Kampungstay Holiday在Instagram上解釋，「上午11時我們的工作人員致電一些餐廳，有意尋找適合旅行團用餐的餐廳，聯絡了位於日本澀谷市中心附近的3家餐廳，當時我們仍在淺草附近帶領遊客參觀直到下午1時40分，由於老年遊客的行動略顯遲緩，使得用餐時間有些延遲」。

旅行團致電Malay Asian Cuisine詢問他們是否有足夠的座位容納25人，他們回答有，然後告知他們如果能前往用餐，就會聯絡他們，並留下聯絡方式。

旅行團表示，因為該團大部份是長者，「遊客中有90%是老人，年齡最大的是72歲」，無法長時間步行，因此最終選擇在景點附近用餐，來不及通知餐廳，加上他們當時在澀谷市中心，非常擁擠又繁忙，確保年老的遊客不會走失，無法接聽餐廳電話。

而旅行團當天晚上7時返回馬來西亞，直至有朋友通知旅行團負責人才知被餐廳批評，並表示因溝通不良而引起誤會，「只是一點小插曲。如果這是我們的錯，我們深感抱歉」。

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文章授權轉載自《香港01》

旅行團 東京 餐廳 馬來西亞

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