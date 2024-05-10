好玄！屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

哥倫比亞一座城鎮發生了非比尋常的事件，當地居民過世後的屍體雖然沒有經過防腐處理，卻在埋葬墓地多年後完全沒有毀損，就連衣服也完好無缺，儼然成了「木乃伊製造地」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這些屍體是在50年代左右從墓地中被挖出來的。當時哥倫比亞西南部的聖貝爾納多城因為洪水侵襲，陸續將屍體挖出來準備搬遷，沒想到卻意外發現有屍體成了木乃伊。

所謂的木乃伊是指透過特殊防腐處理後，沒有腐爛的屍體。不過這些從墓地中挖出來的屍體並沒有經過特殊處理，卻有十幾具屍體自然變成了木乃伊。這些屍體不但皮膚沒有腐爛，就連特別容易腐爛的眼睛、頭髮、衣服也都完好無缺。

現年63歲的貝哈拉諾（Clovisnerys Bejarano）就是其中一具木乃伊的家屬。貝哈拉諾的媽媽於30年前去世，但貝哈拉諾說媽媽的屍體依然有著圓圓的臉蛋、頭髮和下葬時穿著的衣服。

哥倫比亞國立大學的人類學家丹妮拉·貝坦古（Daniela Betancourt）表示，該地天氣很熱，當地風也很大，她推測可能是氣候像烤箱一樣讓屍體脫水，所以這些屍體才會變成木乃伊。不過貝坦古說，目前還沒有相關研究，不確定究竟是什麼原因讓這些屍體木乃伊化。