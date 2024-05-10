快訊

血濺滿地…嘉市爆逾10人械鬥槍戰 2水電行員工頭破血流急救中

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮回應了

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

好玄！屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

聯合新聞網／ 綜合報導
該處墓地的屍體被挖出來以後，發現有十幾具變成了木乃伊。示意圖／ingimage
該處墓地的屍體被挖出來以後，發現有十幾具變成了木乃伊。示意圖／ingimage

哥倫比亞一座城鎮發生了非比尋常的事件，當地居民過世後的屍體雖然沒有經過防腐處理，卻在埋葬墓地多年後完全沒有毀損，就連衣服也完好無缺，儼然成了「木乃伊製造地」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這些屍體是在50年代左右從墓地中被挖出來的。當時哥倫比亞西南部的聖貝爾納多城因為洪水侵襲，陸續將屍體挖出來準備搬遷，沒想到卻意外發現有屍體成了木乃伊。

所謂的木乃伊是指透過特殊防腐處理後，沒有腐爛的屍體。不過這些從墓地中挖出來的屍體並沒有經過特殊處理，卻有十幾具屍體自然變成了木乃伊。這些屍體不但皮膚沒有腐爛，就連特別容易腐爛的眼睛、頭髮、衣服也都完好無缺。

現年63歲的貝哈拉諾（Clovisnerys Bejarano）就是其中一具木乃伊的家屬。貝哈拉諾的媽媽於30年前去世，但貝哈拉諾說媽媽的屍體依然有著圓圓的臉蛋、頭髮和下葬時穿著的衣服。

哥倫比亞國立大學的人類學家丹妮拉·貝坦古（Daniela Betancourt）表示，該地天氣很熱，當地風也很大，她推測可能是氣候像烤箱一樣讓屍體脫水，所以這些屍體才會變成木乃伊。不過貝坦古說，目前還沒有相關研究，不確定究竟是什麼原因讓這些屍體木乃伊化。

木乃伊

延伸閱讀

女網紅嫁杜拜富豪靠一招「鞏固財力」 男方外遇就淨身出戶

影集《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊現身受訪 揚言吿翻Netflix

如何評估女性是否有精神疾病？ 研究發現共通點

影／就想躺平 女乘客搭機爬進行李艙睡覺

相關新聞

浪漫草地婚禮牛隻現蹤超搶風頭 仔細一看：人扮的！

美國奧克拉荷馬州一名新娘日前在草地上舉辦婚禮，本來應該是浪漫溫馨的婚禮，卻被一頭牛給搶走了風頭。原來當時草皮上突然出現一頭牛趴著吃草，不過仔細一看那頭牛還是人扮的，全場的賓客都瞬間轉移了注意力，讓新娘哀呼：「都沒人在看我！」

影／就想躺平 女乘客搭機爬進行李艙睡覺

近期一部影片在社群媒體上瘋傳，更吸引超過500萬次點閱率。一名女乘客異想天開，竟爬進客艙座椅頭頂的行李置物櫃裡躺平睡覺，讓人看傻了眼。

好玄！屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

哥倫比亞一座城鎮發生了非比尋常的事件，當地居民過世後的屍體雖然沒有經過防腐處理，卻在埋葬墓地多年後完全沒有毀損，就連衣服也完好無缺，儼然成了「木乃伊製造地」。

AA制鑽戒！老公「共同帳戶扣款」買婚戒 人妻氣炸：拒為禮物付錢

國外一名28歲女子新婚不到3個月，就發現丈夫送給她價值8000美元（約新台幣26萬元）的2克拉訂婚鑽戒，費用是從兩人的共同帳戶中支出的，令她感到十分憤怒。她要求丈夫把戒指拿回商店裡退貨，因為她認為丈夫不該在她不知情的狀況下，私自決定婚戒也要AA制，讓她為自己的禮物買單。

人渣！15歲少女遭6男性侵 場景多次轉換 淫狼被捕揭驚人身份

人渣！馬來西亞1名15歲少女在家中及私家車中被6人輪姦，警方接報拘捕6名疑犯調查，其中年齡最小的疑犯竟然只有13歲。

恐怖怪鱷突襲殺人奪21命！疑專咬男性私處 怪行釀村民恐慌促殺鱷

津巴布韋數年來發生多起鱷魚襲擊人類事件！其中1村莊更疑似出現「恐怖怪鱷」，不但導致21人死亡，而且村民更發現男性死者遺體大多算完整，唯獨下體不翼而飛，相信是被鱷魚吞下。該村漁民均對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼，甚至有人覺得牠具有「超自然力量」，故促請當局捕殺怪鱷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。