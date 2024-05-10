浪漫草地婚禮牛隻現蹤超搶風頭 仔細一看：人扮的！

美國奧克拉荷馬州一名新娘日前在草地上舉辦婚禮，本來應該是浪漫溫馨的婚禮，卻被一頭牛給搶走了風頭。原來當時草皮上突然出現一頭牛趴著吃草，不過仔細一看那頭牛竟是人扮的，全場的賓客都瞬間轉移了注意力，讓新娘哀呼「都沒人在看我！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的新娘莫里斯（Mistique Morris）在4月20日舉行婚禮，但沒想到卻被「一頭牛」給毀了。婚禮當天有近百名賓客到場參加，但是大家都忍不住一直要看草皮上的那頭牛。

原來那頭牛不是真正的牛，而是一個獸人（Furry）扮成的。她雖然動作像牛一樣假裝在草皮上吃草，穿著的卻是貓咪的面具和衣服。所謂的獸人是指喜歡扮成擬人化虛構動物的群體，這些獸人會穿上動物樣貌的裝扮，但還是有人類的臉部表情、穿著衣服，也可以跟人溝通。

當時新娘出場時，就已經有不少人被這個獸人吸引，注意力幾乎不在莫里斯身上。就連新郎要親吻新娘時，這個獸人都沒有收斂，還向新人鞠躬致意。

雖然莫里斯無奈地說自己就結婚這麼一次，賓客的焦點都沒在她身上讓她有點失望，但她還是覺得這只是個可愛的插曲，期待未來跟其他人分享。