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影／就想躺平 女乘客搭機爬進行李艙睡覺

聯合新聞網／ 綜合報導
女乘客躺在置物櫃中，看起來十分愜意舒服。圖／擷自網路影片
女乘客躺在置物櫃中，看起來十分愜意舒服。圖／擷自網路影片

近期一部影片在社群媒體上瘋傳，更吸引超過500萬次點閱率。一名女乘客異想天開，竟爬進客艙座椅頭頂的行李置物櫃裡躺平睡覺，讓人看傻了眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名網友拍攝影片上傳至TikTok，影片標題寫道「西南航空狂野中」，捕捉到一名乘客的瘋狂行為。影片中一名不知道確切身分的乘客躺在座位上的行李置物櫃，表情看起來十分愜意輕鬆。

這段影片吸引超過500萬次點閱，有不少人留言好奇女子到底是怎麼上去的，有人諷刺的說「西南航空真的有開放自由選位耶」，還有人說自己座位被坐走，大概就可以「換座位」到上面。

其實這不是第一次有人跑到頭頂的飛機置物櫃睡覺，2019年西南航空也有流出一段影片，是一名空服員爬到置物櫃裡面。2023年時也有一名男子在從西班牙伊維薩島起飛的瑞安航空班機上爬到置物櫃裡，由於伊維薩島以夜生活聞名，當時還有不少網友開玩笑說「伊維薩島日常，喝醉隔天醒來就在置物櫃了」。

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