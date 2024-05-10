快訊

有感地震！ 上午9時35分花蓮縣國家級警報響

沈建宏二度暴走洩「還有更嚴重的事」 怒喊：錯了不承認更可悲

桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

恐怖怪鱷突襲殺人奪21命！疑專咬男性私處 怪行釀村民恐慌促殺鱷

香港01／ 撰文／夏洛特
津巴布韋發生鱷魚殺人事件，加什加什村漁民對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼。示意圖，非涉事鱷魚。圖片來源／《香港01》
津巴布韋發生鱷魚殺人事件，加什加什村漁民對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼。示意圖，非涉事鱷魚。圖片來源／《香港01》

津巴布韋數年來發生多起鱷魚襲擊人類事件！其中1村莊更疑似出現「恐怖怪鱷」，不但導致21人死亡，而且村民更發現男性死者遺體大多算完整，唯獨下體不翼而飛，相信是被鱷魚吞下。該村漁民均對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼，甚至有人覺得牠具有「超自然力量」，故促請當局捕殺怪鱷。不過當局表示過去3年間已捕殺該區7隻以上鱷魚，只是村民始終相信怪鱷未死。

綜合外媒報導，津巴布韋發生鱷魚殺人事件，加什加什村（Gache Gache）村民相信村中有兇猛「殺人鱷」出現，過去數年間已奪走21人性命，大部份受害者是男性漁民。而令人不安的是，死者屍身大致完整，只有私密處不翼而飛，疑似被吃掉，其他身體部位並無缺失。

56歲的薩奇札（Nyaradzai Sachidza）指，3年前發現丈夫屍身時，其下體已被鱷魚吞掉。村民遂將「殺人鱷」命名為「馬切尼」（Macheni，當地口語意指陰莖），並口耳相傳馬切尼身上有「超自然力量」。有死者遺孀為養家不得已接替捕魚工作，並指出該區除了有鱷魚殺人，也有河馬襲擊人類致死事件。

由於死者人數持續上升，加上死法離奇，因此村中人心惶惶。加什加什村捕魚協會主席曼宗古（Tichaona Manzunga）認為，馬切尼令捕魚活動陷入癱瘓，故作為代表敦促政府處理鱷魚殺人問題。

津巴布韋公園和野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）回應訴求時指出，漁民被殺害皆為同一鱷魚襲擊所致的說法未能得到證實，有可能只是因為鱷魚襲擊事件多在同一水域發生，故村民相信是同一鱷魚所為。當局不能排除該區漁獲量較多，吸引漁民於該處進行非法捕魚，而鱷魚也傾向待在多魚地方，故此出現雙方相爭局面從而引發衝突。

法拉沃表示，從2020年至2023年，當局已經多次出動並消滅該區7隻以上鱷魚，但村民認為被獵殺的鱷魚中並無怪鱷馬切尼，並堅信馬切尼仍然存活，還有村民覺得馬切尼有神秘力量能躲開當局抓捕。法拉沃又指，參與非法捕魚活動者多於晚間出沒，若有意外發生，也大多會延誤報告，令追蹤行動變得困難。因此他呼籲村民合作，幫忙識別鱷魚，「一旦確認鱷魚身分，我們就會消滅牠」。

延伸閱讀：

沙灘露營有鱷魚「陪睡」　遊客瞓足全晚未察覺　1點更恐怖後續是…

養足34年！巨鱷與童暢泳　遭人員持槍帶走　主人呻：從未發生意外

網紅請「勇士」替3隻小鱷魚洗澡！10分鐘做3步驟　聲稱：不咬人的

文章授權轉載自《香港01》

殺人 私密處 陰莖 鱷魚

相關新聞

高CP值燒肉吃到飽有玄機！前員工曝店家小手段 沒注意反而虧大了

日本街頭有許多燒肉餐廳，有些店家還能以相當低廉的價格，就能夠享有吃到飽服務，高CP值吸引到許多饕客。不過這些店家為了防止客人吃回本，其實也有一些特殊招式。近來有一位前燒肉店員工，就在日本媒體「日刊SPA！」透露了這類店家的套路。

素人AV女優辛酸…結婚1個月丈夫就被關 人妻不願離婚只好下海

在現今的社會觀念下，對於涉入AV產業這件事，多少還是帶有一點異樣眼光。加上實際下海也不容易，使得許多這行業的人員，多半都是有一些額外的經濟因素，才迫不得已拍設成人影片。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

恐怖怪鱷突襲殺人奪21命！疑專咬男性私處 怪行釀村民恐慌促殺鱷

津巴布韋數年來發生多起鱷魚襲擊人類事件！其中1村莊更疑似出現「恐怖怪鱷」，不但導致21人死亡，而且村民更發現男性死者遺體大多算完整，唯獨下體不翼而飛，相信是被鱷魚吞下。該村漁民均對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼，甚至有人覺得牠具有「超自然力量」，故促請當局捕殺怪鱷。

街頭舉牌找砲友！24歲網美「讓你免費壞壞」 唯一條件曝光

英國一名24歲的情色網美邦妮（Bonnie Blue），近日在倫敦街頭積極約砲，她希望能夠找到100名男人與她做愛，前提是願意入鏡。

女網紅嫁杜拜富豪靠一招「鞏固財力」 男方外遇就淨身出戶

英國一名女子為了百萬富翁遠嫁杜拜，常在社群媒體上分享自己豪奢的生活方式，吸引不少好奇的網友追蹤。近期她在TikTok上分享自己「鞏固財力」的方法，表示老公如果偷吃外遇，就會讓所有財產都歸她所有。

週五到週日上班穿緊身褲、短褲罰100元 慣老闆公司規定惹議

近期有網友分享自家公司的「慣老闆」規定，這些荒謬的規定從限制員工上廁所的時間、每週工作至少100小時，到穿短褲要罰錢都有，引發不少人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。