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人渣！15歲少女遭6男性侵 場景多次轉換 淫狼被捕揭驚人身份

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名15歲少女在家中及私家車中被6人輪姦，其中年齡最小的嫌犯竟然只有13歲。示意圖／Ingimage
馬來西亞1名15歲少女在家中及私家車中被6人輪姦，其中年齡最小的嫌犯竟然只有13歲。示意圖／Ingimage

人渣！馬來西亞1名15歲少女在家中及私家車中被6人輪姦，警方接報拘捕6名嫌犯調查，其中年齡最小的嫌犯竟然只有13歲。

綜合馬來西亞媒體報導，受害15歲少女是1名中學生，今年初開始在家中和私家車內被人輪流性侵。警方接報後，拘捕6名嫌犯調查，年齡13歲至40歲。

警方依「強姦罪」調查案件，6名嫌犯尿檢對毒品呈陰性反應，警方申請延扣令繼續調查。

根據當地法例，「強姦罪」一旦罪成，最高可判處10年至最高30年監禁及鞭笞。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞

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