街頭舉牌找砲友！24歲網美「讓你免費壞壞」 唯一條件曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名24歲的情色網美邦妮（Bonnie Blue），近日在倫敦街頭積極約砲，她希望能夠找到100名男人與她做愛，前提是願意入鏡。圖／擷取自X
英國一名24歲的情色網美邦妮（Bonnie Blue），近日在倫敦街頭積極約砲，她希望能夠找到100名男人與她做愛，前提是願意入鏡。圖／擷取自X

英國一名24歲的情色網美邦妮（Bonnie Blue），近日在倫敦街頭積極約砲，她希望能夠找到100名男人與她做愛，前提是願意入鏡。

據英國《每日星報》報導，邦妮旅居澳洲，近日重返英國，目的是尋找性愛對象。她會在英國各大城市巡迴拍攝，在酒吧和建築工地搭訕男人，尋找願意擔任性愛片男主角的普通男性。

她日前發布了自己在倫敦斯特拉特福車站和韋斯特菲爾德購物中心附近，舉著標語「免費和我做愛，讓我拍攝過程」的影片。之後她還將前往曼徹斯特和諾丁漢繼續約砲行程，她會在 TikTok 和 Instagram 上隨時向粉絲們通報自己的最新行蹤。

邦妮表示，很多男人去酒吧看到漂亮女生，就會想著如何約她上床，如今她讓男人的這個念頭可以成真，她計劃在英國尋找100名男子做愛，並拍攝大約50部性愛影片。

邦妮今年3月到墨西哥度假時，在3個星期內與122名來自美國的學生做愛並拍攝大量影片，事後她透過這些影片獲利20萬英鎊（約809萬元台幣）。

約炮 英國

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