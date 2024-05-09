天體營郵輪之旅全程脫光「輕裝上船」 想參加得遵守這些規定

美國一家旅行社和挪威郵輪公司合作，即將推出為期11天的「天體營郵輪之旅」，乘客可以在船上大方「炫肉」，不需要帶太多衣服就可以「輕裝上陣」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，基本必需品旅行社（Bare Necessities）近期在官網上宣布將推出一趟天體營郵輪之旅。這趟旅程將使用長295公尺的大郵輪，可以容納2300名乘客。

該公司將這趟旅程稱為「大裸體船」（The Big Nude Boat），整趟旅程為期11天，將於明年二月啟航。航行地點將從邁阿密出發前往加勒比海，乘客可以什麼都不穿，在郵輪上快樂「做自己」。

雖然是一趟天體營之旅，乘客還是必須遵守一些嚴格的規定。舉例來說，雖然他們可以全程裸體，但若是要在船上的室內餐廳用餐就必須穿衣服，遊客如果想要裸體吃飯，要到露天的裸體用餐區。

為了維護船隻衛生，裸體的乘客也必須要攜帶毛巾，在客艙、甲板或用餐區坐下之前，先鋪好毛巾，避免臀部或私密處接觸。官網也特別聲明，雖然是天體營船，但在郵輪上禁止撫摸或不當碰觸。

這趟旅行最低只要2000美元（約65000元台幣）就可出航，不過乘客可以自己加價到3.3萬美元（約107萬台幣），享有三房別墅的住房體驗。