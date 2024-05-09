對15歲學生伸魔爪「案件還沒審完」 女師懷了另個男童的小孩

英國一名女教師對學生伸出狼爪，因為誘騙未成年人發生性關係導致自己官司纏身。不過這名女教師根本毫無悔意，不但在待審期間對另一名男童下手，更因此懷上另一名男童的孩子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲的喬因斯（Rebecca Joynes）在曼徹斯特郡一所學校擔任數學老師。2021年時，她以加強數學為由替一名15歲的男學生補課，後來更給了學生11碼電話中的10碼，讓學生猜出她的電話號碼跟她聯繫。

兩人開始傳訊息，喬因斯便邀學生去她家，還帶學生到百貨公司購物。據法庭文件指出，喬因斯購買了一條價值345英鎊（約14000元台幣）的Gucci皮帶，藉此「誘騙」男學生跟她發生關係。

男學生告訴其他朋友這件事，整起事件才曝了光，喬因斯也因此遭到學校解雇並被警方逮捕。不過喬因斯並沒有因此比較收斂，2022年2月，她在Snapchat上面認識另一名15歲男童，便開始傳各種性感照引誘對方。

男童供稱，喬因斯告訴他自己有多囊性卵巢症候群所以不能懷孕，兩個人發生「無數次性行為」都沒有使用安全措施，不久後喬因斯就告訴他自己懷孕了。喬因斯在家中撒滿玫瑰花瓣，要給男童驚喜，甚至給他一張卡片寫著「我愛我的爸爸」讓男童不知所措，據悉喬因斯目前已經生下孩子。

檢察官奧爾曼（Joe Allman）表示，喬因斯已經因與兒童發生性行為待審，卻在過程中「無恥」的跟另一名男童發生性關係。喬因斯於2023年6月再次被捕，目前面臨6項與兒童發生性行為的罪名，全案仍在審理中。