快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

對15歲學生伸魔爪「案件還沒審完」 女師懷了另個男童的小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
喬因斯日前出庭受審，神情凝重。圖擷自每日郵報
喬因斯日前出庭受審，神情凝重。圖擷自每日郵報

英國一名女教師對學生伸出狼爪，因為誘騙未成年人發生性關係導致自己官司纏身。不過這名女教師根本毫無悔意，不但在待審期間對另一名男童下手，更因此懷上另一名男童的孩子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲的喬因斯（Rebecca Joynes）在曼徹斯特郡一所學校擔任數學老師。2021年時，她以加強數學為由替一名15歲的男學生補課，後來更給了學生11碼電話中的10碼，讓學生猜出她的電話號碼跟她聯繫。

兩人開始傳訊息，喬因斯便邀學生去她家，還帶學生到百貨公司購物。據法庭文件指出，喬因斯購買了一條價值345英鎊（約14000元台幣）的Gucci皮帶，藉此「誘騙」男學生跟她發生關係。

男學生告訴其他朋友這件事，整起事件才曝了光，喬因斯也因此遭到學校解雇並被警方逮捕。不過喬因斯並沒有因此比較收斂，2022年2月，她在Snapchat上面認識另一名15歲男童，便開始傳各種性感照引誘對方。

男童供稱，喬因斯告訴他自己有多囊性卵巢症候群所以不能懷孕，兩個人發生「無數次性行為」都沒有使用安全措施，不久後喬因斯就告訴他自己懷孕了。喬因斯在家中撒滿玫瑰花瓣，要給男童驚喜，甚至給他一張卡片寫著「我愛我的爸爸」讓男童不知所措，據悉喬因斯目前已經生下孩子。

檢察官奧爾曼（Joe Allman）表示，喬因斯已經因與兒童發生性行為待審，卻在過程中「無恥」的跟另一名男童發生性關係。喬因斯於2023年6月再次被捕，目前面臨6項與兒童發生性行為的罪名，全案仍在審理中。

性侵 教師

延伸閱讀

女子喝酒狂歡後亂性斷片 睡醒隔壁裸躺已婚表弟

連體嬰共有一個下體但「性向不同」 她們決定這樣安排性事

老公愛喝母奶 人妻為他打算再生老四

有錢大頭症？ 正妹嫁富豪後傲慢逼同名女賣帳號踢鐵板

相關新聞

在森林落單寧願遇到「熊或男人」？街訪結果曝光 多數女性回答驚呆網友

法新社報導，一個假設性問題近幾周在網路上引發熱議，詢問女性如果在森林中落單，寧願遇見熊還是男人，而大多數女性回答「寧願是...

天體營郵輪之旅全程脫光「輕裝上船」 想參加得遵守這些規定

美國一家旅行社和挪威郵輪公司合作，即將推出為期11天的「天體營郵輪之旅」，乘客可以在船上大方「炫肉」，不需要帶太多衣服就可以「輕裝上陣」。

對15歲學生伸魔爪「案件還沒審完」 女師懷了另個男童的小孩

英國一名女教師對學生伸出狼爪，因為誘騙未成年人發生性關係導致自己官司纏身。不過這名女教師根本毫無悔意，不但在待審期間對另一名男童下手，更因此懷上另一名男童的孩子。

如果在森林落單寧願遇到「熊還是男人」？ 多數女性答案讓人意外

身為女性，如果在森林落單，妳會認為遇到一個陌生男子還是一頭熊比較安全

當心測速照相！假警人偶站路旁 超逼真樣貌背後有深刻用意

雖然遵循交通規則再上路是基本，但總有駕駛不願遵守，非要等到有測速照相，或使警察在路旁取締時，才願意放慢速度。不過近來日本兵庫縣的一處道路，就利用不良駕駛的這項心裡，來喝阻對方的超速行為。

公園驚見活春宮！男女「毯下激戰」引五千萬人「圍觀」

情到濃時想親熱也該注意場合吧？抖音（TikTok）瘋傳1段疑似男女公開「活春宮」的影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」疑似性交，2人用毛毯遮掩身體就以為無人知道，卻因動作太大、太跨張被現場民眾發現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。