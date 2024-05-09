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在森林落單寧願遇到「熊或男人」？街訪結果曝光 多數女性回答驚呆網友

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一個假設性問題近幾周在網路上引發熱議，詢問女性如果在森林中落單，寧願遇見熊還是男人，而大多數女性回答「寧願是熊」。美聯社
一個假設性問題近幾周在網路上引發熱議，詢問女性如果在森林中落單，寧願遇見熊還是男人，而大多數女性回答「寧願是熊」。美聯社

法新社報導，一個假設性問題近幾周在網路上引發熱議，詢問女性如果在森林中落單，寧願遇見熊還是男人，而大多數女性回答「寧願是熊」。這引發網路上對女性對於危險的看法激烈辯論，特別是關於異性。

這個公共討論似乎是在今年4月於TikTok開始的，隨後如森林大火席捲Instagram和X。在一段影片中，拍片者在英國倫敦街頭隨機選擇八名女性詢問：在森林落單時，寧願遇見熊還是男人。而其中七名女性選擇了熊。

一名網友在X寫道：「一頭熊在殺死我之前不會性侵我。」

另一位網友則分享一張關於婚內性侵的證詞截圖，並說這就是女性會選擇熊的原因。另一名顯然是男性的TikTok用戶表示理解，「我明白，因為你知道熊會做什麼」。

然而，其他男性對此表示困惑。一名男性用戶在X表示：「這太瘋狂了，男性的形象居然......。」

隨著辯論持續，美國保守派媒體福斯新聞（Fox News）還發表一份詳細的秘訣清單，說明在野外遇到熊如何自保。

TikTok X

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