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素人AV女優辛酸…結婚1個月丈夫就被關 人妻不願離婚只好下海

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性婚後因丈夫入獄，只好下海拍AV賺錢。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性婚後因丈夫入獄，只好下海拍AV賺錢。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在現今的社會觀念下，對於涉入AV產業這件事，多少還是帶有一點異樣眼光。事實上實際下海也不容易，因此許多從業人員，多半都是有特殊的經濟因素，才迫不得已拍攝成人影片。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名鹿賀tomo子的26歲女性，和一位在美術品公司當員工的男性結婚，不料才成婚一個月，某天早上突然跑來一群警察，說要搜索家中。結果查到丈夫涉嫌攜帶毒品，而且平時也有在吸毒，因此遭到收押。

丈夫從小父母就離婚，母親目前身體健康出問題，本身就行動不便，父親則是全身刺青，讓鹿賀根本不敢靠近。然而因為丈夫被捕，失去收入來源，除了平時的基本開銷，家中又還有一些貸款，讓鹿賀一家的經濟陷入困頓中。

由於也不是真的討厭丈夫，讓鹿賀不願離婚，擺脫掉債務關係，但試了多種管道，依然得不到實際的幫助。最後她被一位男性說服，下海拍攝一些素人影片，多少賺取一點家用。後來隨著丈夫準備出獄，她也跟男性斷了聯繫，儘管回想起來有些奇怪，但當初真的是被錢逼急了，才會做出特殊決定。

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