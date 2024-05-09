新宿車站前驚見未成年情侶「用手親熱」 女生縮肚搥腿舉止怪異

日本一名網友昨(8)日在X平台上PO出一則1分44秒的影片，畫面中拍攝的是一對年約十多歲的學生情侶，男生似乎克制不了自己的衝動，在大庭廣眾之下，以手指為女生服務。由於廣場上人來人往，該對年輕情侶身旁還坐著兩名成年人，讓原PO驚呼：「他們在新宿東口廣場做什麼？」

影片的拍攝地點為東京JR新宿站東口的站前廣場上，由於新宿車站附近十分繁華熱鬧，該廣場也正對車站出口，並非偏僻的公園之處。

目測該對戴口罩情侶年紀不到20歲、約是國、高中生，男生竟在眾目睽睽之下，以右手為女生服務。女生為掩人耳目，用包包擋住重要部位，但因為情緒起伏極大，一度縮著肚子露出不適的肢體姿勢，隨後又用手搥打大腿，動作十分怪異。

他們身旁還有兩名成年路人，其中一名男子察覺旁邊的情侶似乎不太對勁，一度側著頭瞄向他們。

不少日本網友看完影片後大驚，斥責「沒錢去飯店嗎？」、「考慮一下場所吧」，由於兩人看似是未成年，有人提醒女方，應讓父母知道，而且在戶外場所的手部也可能十分不乾淨，並不建議這樣做。