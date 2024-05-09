快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

新宿車站前驚見未成年情侶「用手親熱」 女生縮肚搥腿舉止怪異

聯合新聞網／ 綜合報導
東京JR新宿站東口的站前廣場上，一對年約十多歲的情侶疑似在大庭廣眾之下做不雅舉動。 擷自X平台影片
東京JR新宿站東口的站前廣場上，一對年約十多歲的情侶疑似在大庭廣眾之下做不雅舉動。 擷自X平台影片

日本一名網友昨(8)日在X平台上PO出一則1分44秒的影片，畫面中拍攝的是一對年約十多歲的學生情侶，男生似乎克制不了自己的衝動，在大庭廣眾之下，以手指為女生服務。由於廣場上人來人往，該對年輕情侶身旁還坐著兩名成年人，讓原PO驚呼：「他們在新宿東口廣場做什麼？」

影片的拍攝地點為東京JR新宿站東口的站前廣場上，由於新宿車站附近十分繁華熱鬧，該廣場也正對車站出口，並非偏僻的公園之處。

目測該對戴口罩情侶年紀不到20歲、約是國、高中生，男生竟在眾目睽睽之下，以右手為女生服務。女生為掩人耳目，用包包擋住重要部位，但因為情緒起伏極大，一度縮著肚子露出不適的肢體姿勢，隨後又用手搥打大腿，動作十分怪異。

他們身旁還有兩名成年路人，其中一名男子察覺旁邊的情侶似乎不太對勁，一度側著頭瞄向他們。

不少日本網友看完影片後大驚，斥責「沒錢去飯店嗎？」、「考慮一下場所吧」，由於兩人看似是未成年，有人提醒女方，應讓父母知道，而且在戶外場所的手部也可能十分不乾淨，並不建議這樣做。

東京 活春宮

延伸閱讀

日麥當勞店員突抓狂吼客「滾出去」！女同事奮力阻止 網讚：該發獎金

台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

「找對象前記得先握手」 泌尿科醫證實：男性握力越強 性能力越佳

像電影！高雄出現「風暴前導雲」 網友呼超神：立馬滂沱大雨

相關新聞

新宿車站前驚見未成年情侶「用手親熱」 女生縮肚搥腿舉止怪異

日本網友在X平台上PO出一則1分44秒的影片，畫面中拍攝的是一對年約十多歲的學生情侶，男生似乎克制不了自己的衝動，在大庭廣眾之下，以手指為女生服務，由於廣場上人來人往，該對年輕情侶身旁還坐著兩名成年人，讓原PO直呼：「他們在新宿東口廣場做什麼？」。

公園驚見活春宮！男女「毯下激戰」引五千萬人「圍觀」

情到濃時想親熱也該注意場合吧？抖音（TikTok）瘋傳1段疑似男女公開「活春宮」的影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」疑似性交，2人用毛毯遮掩身體就以為無人知道，卻因動作太大、太跨張被現場民眾發現。

金槍不倒的秘密？7旬翁「挺立17年」凍未條 醫師見尺寸驚曝原因

一名72歲男子自20多年前從辛巴威移居瑞士後，陰莖與陰囊不明原因異常腫脹，且症狀日益嚴重，生殖器始終處於部分勃起狀態，他隱忍不適生活長達17年後就醫，才被診斷是感染了寄生蟲，男子下體腫脹程度連醫師看了都吃驚，宛如金槍不倒。這起病例日前也被醫療團隊發表於醫學期刊上。

有錢大頭症？ 正妹嫁富豪後傲慢逼同名女賣帳號踢鐵板

美國一名正妹近期嫁給賓州的億萬富翁，雖然她的粉絲人數不多，但女子想要在結婚後把自己的Instagram帳號冠夫姓，卻發現帳號已經有人使用。她私下傳訊息給對方，但內容十分傲慢無禮，對方將對話po上網，讓夫妻倆也瞬間被炎上。

老公愛喝母奶 人妻為他打算再生老四

美國佛州一名3寶媽在給孩子餵母乳的過程中，發現丈夫也很喜歡「喝ㄋㄟㄋㄟ」，於是除了餵兒子之外，她也會讓老公喝她的母乳。不過在老三斷奶之後，她的胸部也自然而然停止分泌母乳。女子跟丈夫都非常想念喝母乳帶來的那種親密感，為了讓丈夫再次享受喝母乳的感覺，兩人甚至計畫要懷第四胎。

Miss AV公佈2024年5月最受歡迎女優TOP20 河北彩伽再攻入10強

Miss AV 2024年5月最受歡迎女優排行榜已經公佈，女優倉本すみれ有大躍進，由上個月的第七位，一舉躍升了５名變第２位，老將波多野結衣更越戰越勇，由４月的第五名輕輕升一位變第四位。有人升自然有人跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。