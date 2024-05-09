公園驚見活春宮！男女「毯下激戰」引五千萬人「圍觀」

情到濃時想親熱也該注意場合吧？抖音（TikTok）瘋傳1段疑似男女公開「活春宮」的影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」疑似性交，2人用毛毯遮掩身體就以為無人知道，卻因動作太大、太跨張被現場民眾發現。

影片引來網友熱議，批評2人行為離譜，「真的以為蓋了毯子就沒有人發現嗎？」、「世風日下」、「不會尷尬嗎？」。

有女網友於抖音（TikTok）上傳影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」，並留言「only in new york（只會在紐約發生）」。

影片長23秒，見到炮台公園當時人山人海，男女老幼享受悠閒時光，但公園草地中央位置1對男女以毛毯遮掩「激戰」，疑似正在性交，動作相當激烈，毛毯也不斷變形。2人旁邊有小朋友玩耍，但無阻2人「雅興」，路人則看得目瞪口呆。

影片上傳到抖音1個星期已有超過5,500萬人次瀏覽，網友紛紛批評2人的行為離譜，「真的以為蓋了毯子就沒有人發現嗎？」、「世風日下」、「不會尷尬嗎？」，「不能回家或到酒店才做嗎？」、「當著孩子的面做，真的太糟糕了」。 美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」。圖／翻攝自TikTok

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文章授權轉載自《香港01》