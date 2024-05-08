老公愛喝母奶 人妻為他打算再生老四

美國佛州一名3寶媽在給孩子餵母乳的過程中，發現丈夫也很喜歡「喝ㄋㄟㄋㄟ」，於是除了餵兒子之外，她也會讓老公喝她的母乳。不過在老三斷奶之後，她的胸部也自然而然停止分泌母乳。女子跟丈夫都非常想念喝母乳帶來的那種親密感，為了讓丈夫再次享受喝母乳的感覺，兩人甚至計畫要懷第四胎。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的芮秋（Rachel Bailey）和30歲的丈夫亞歷山大（Alexander Bailey）育有三個孩子。最小的兒子出生時，她除了餵兒子母乳，也餵丈夫母乳。兩人都覺得這樣的行動讓他們之間的羈絆更深，甚至就連小兒子開始厭奶不想喝時，她都還持續餵丈夫母乳。

芮秋說兒子斷奶以後，她又繼續餵丈夫兩個禮拜，不過感覺就像身體知道小孩已經不需要母乳了，所以後來她的胸部停止分泌母乳。兩人很想念那種連結的感覺，甚至一度想要為了餵丈夫母乳再生一個寶寶，不過理智評估過後覺得要照顧四個小孩實在太辛苦，最後只好作罷。

芮秋表示自從她在網路上拍影片說自己會讓老公喝母乳以後，就收到很多奇奇怪怪的訊息。有人問可不可以也來喝她的母乳，還有人願意出錢買她的母乳。不僅如此，有人甚至表示要出錢，只為了看芮秋給丈夫餵母乳的畫面。

不過她強調，自己之所以會餵丈夫母乳跟性無關，他們只是喜歡餵母乳給他們帶來連結的感覺。現在不能餵母乳的兩人會一起早起冥想、聊天吃早餐，認為也是另一種維持夫妻感情的好方法。