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Miss AV公佈2024年5月最受歡迎女優TOP20 河北彩伽再攻入10強

香港01／ 撰文：爆檸哥
Top 1 松本一香（IG@matsumoto_ichika_fans_club）
Top 1 松本一香（IG@matsumoto_ichika_fans_club）

Miss AV 2024年5月最受歡迎女優排行榜已經公佈，女優倉本すみれ有大躍進，由上個月的第七位，一舉躍升了５名變第２位，老將波多野結衣更越戰越勇，由４月的第五名輕輕升一位變第四位。有人升自然有人跌，上月打入TOP 10的乙愛麗絲，今個月則跌出十大只排第十二位。大家即睇最新排名！

2024年5月最受歡迎女優TOP 11-20

TOP 20 樞木葵

TOP 19 姬哎華

TOP 18 篠田優

TOP 17 楪可憐

TOP 16 橘瑪麗

TOP 15 AIKA

TOP 14 渚光希

TOP 13 新井リマ

TOP 12 乙愛麗絲

TOP 11 沙月惠奈

2024年５月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 大槻響

TOP 9 森澤佳奈（飯岡佳奈子）

TOP 8 濱崎真緒

TOP 7 河北彩伽（河北彩花）

TOP 6 彌生美月

2024年５月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 森日向子

TOP 4 波多野結衣

TOP 3 美園和花

TOP 2 倉本すみれ

TOP 1 松本一香

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

女優 愛麗絲 日本 越戰

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