Miss AV公佈2024年5月最受歡迎女優TOP20 河北彩伽再攻入10強
Miss AV 2024年5月最受歡迎女優排行榜已經公佈，女優倉本すみれ有大躍進，由上個月的第七位，一舉躍升了５名變第２位，老將波多野結衣更越戰越勇，由４月的第五名輕輕升一位變第四位。有人升自然有人跌，上月打入TOP 10的乙愛麗絲，今個月則跌出十大只排第十二位。大家即睇最新排名！
2024年5月最受歡迎女優TOP 11-20
TOP 20 樞木葵
TOP 19 姬哎華
TOP 18 篠田優
TOP 17 楪可憐
TOP 16 橘瑪麗
TOP 15 AIKA
TOP 14 渚光希
TOP 13 新井リマ
TOP 12 乙愛麗絲
TOP 11 沙月惠奈
2024年５月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 大槻響
TOP 9 森澤佳奈（飯岡佳奈子）
TOP 8 濱崎真緒
TOP 7 河北彩伽（河北彩花）
TOP 6 彌生美月
2024年５月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5 森日向子
TOP 4 波多野結衣
TOP 3 美園和花
TOP 2 倉本すみれ
TOP 1 松本一香
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文章授權轉載自《香港01》
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