Miss AV公佈2024年5月最受歡迎女優TOP20 河北彩伽再攻入10強

印度西孟加拉邦發生恐怖命案！有居民聞到一對母女的家中傳出惡臭前往了解，母親打開門後，鄰居被眼前景象嚇呆，因為看到21歲的女兒在床上的屍體已腐爛，而母親還抱怨女兒「3天沒有吃任何東西，也沒有說話」。鄰居於是報警，警方到場安排送走女兒的遺體，而最詭異的是母親在女兒被送走的幾小時後也猝逝。

2024-05-08 08:13