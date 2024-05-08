金槍不倒的秘密？7旬翁「挺立17年」凍未條 醫師見尺寸驚曝原因

一名72歲男子自20多年前從辛巴威移居瑞士後，陰莖與陰囊不明原因異常腫脹，且症狀日益嚴重，生殖器始終處於部分勃起狀態，他隱忍不適生活長達17年後就醫，才被診斷是感染了寄生蟲，男子下體腫脹程度連醫師看了都吃驚，宛如金槍不倒。這起病例日前也被醫療團隊發表於醫學期刊上。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，瑞士巴塞爾大學醫院（University Hospital Basel）日前在「新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）」分享一起特殊病例，一名72歲男子自辛巴威移居瑞士已20多年，近日因下體腫脹就醫，經診斷後發現男子已被「班氏絲蟲（Wuchereria bancrofti）」感染，且男子在出現腫脹後仍長達17年未就醫，導致生殖器感染情況日趨嚴重，發炎程度是正常範圍的2倍，症狀已蔓延至左腿，該名男子緊急接受了抗寄生蟲藥物治療，並在服藥後2個月內迅速康復，

醫療團隊研判，男子疑似在辛巴威時便遭寄生蟲感染，此類感染多由蚊子引起，蚊子在叮咬過程中會將幼蟲轉移到血液，待幼蟲孵化後便會進入淋巴系統，並開始繁殖數百萬個後代，其影響範圍涵蓋全身器官、身體部位，包含陰莖與陰囊。

醫師進一步說明，這類寄生蟲感染一般不會引起明顯症狀，但在某些情況下，若淋巴系統受損便會導致液體在腿部積聚，進而引發淋巴水腫，若四肢明顯腫脹，患者就會被診斷為象皮病（Elephantiasis），且腫脹情況可能持續惡化，甚至造成患者身體部位變形或行動不便。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾說明，民眾需要在幾個月內反覆被受感染的蚊子叮咬才會遭寄生蟲感染，「短期遊客的風險非常低，長期生活在熱帶或亞熱帶地區的人們感染的風險最大」，全球估計約有1億活躍感染者，其中大多數人居住在撒哈拉沙漠以南的非洲地區。