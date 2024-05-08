快訊

彰化被撞11歲姊姊入院搶救76天 原已好轉「還會笑」突昏迷命危

凶宅沒人要？當年醫師獨到眼光買彰化洪若潭凶宅 今傳開價6千萬元

金槍不倒的秘密？7旬翁「挺立17年」凍未條 醫師見尺寸驚曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士一名72歲男子遭寄生蟲感染，陰莖與陰囊異常腫脹，生殖器始終處於部分勃起狀態。 情境示意圖。圖／Ingimage
瑞士一名72歲男子遭寄生蟲感染，陰莖與陰囊異常腫脹，生殖器始終處於部分勃起狀態。 情境示意圖。圖／Ingimage

一名72歲男子自20多年前從辛巴威移居瑞士後，陰莖與陰囊不明原因異常腫脹，且症狀日益嚴重，生殖器始終處於部分勃起狀態，他隱忍不適生活長達17年後就醫，才被診斷是感染了寄生蟲，男子下體腫脹程度連醫師看了都吃驚，宛如金槍不倒。這起病例日前也被醫療團隊發表於醫學期刊上。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，瑞士巴塞爾大學醫院（University Hospital Basel）日前在「新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）」分享一起特殊病例，一名72歲男子自辛巴威移居瑞士已20多年，近日因下體腫脹就醫，經診斷後發現男子已被「班氏絲蟲（Wuchereria bancrofti）」感染，且男子在出現腫脹後仍長達17年未就醫，導致生殖器感染情況日趨嚴重，發炎程度是正常範圍的2倍，症狀已蔓延至左腿，該名男子緊急接受了抗寄生蟲藥物治療，並在服藥後2個月內迅速康復，

醫療團隊研判，男子疑似在辛巴威時便遭寄生蟲感染，此類感染多由蚊子引起，蚊子在叮咬過程中會將幼蟲轉移到血液，待幼蟲孵化後便會進入淋巴系統，並開始繁殖數百萬個後代，其影響範圍涵蓋全身器官、身體部位，包含陰莖與陰囊。

醫師進一步說明，這類寄生蟲感染一般不會引起明顯症狀，但在某些情況下，若淋巴系統受損便會導致液體在腿部積聚，進而引發淋巴水腫，若四肢明顯腫脹，患者就會被診斷為象皮病（Elephantiasis），且腫脹情況可能持續惡化，甚至造成患者身體部位變形或行動不便。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾說明，民眾需要在幾個月內反覆被受感染的蚊子叮咬才會遭寄生蟲感染，「短期遊客的風險非常低，長期生活在熱帶或亞熱帶地區的人們感染的風險最大」，全球估計約有1億活躍感染者，其中大多數人居住在撒哈拉沙漠以南的非洲地區。

寄生蟲 淋巴 瑞士 生殖器 辛巴威 醫師 陰莖

延伸閱讀

大陸vs.台灣去哪留學好？南韓生被爸媽勸來台為1事猶豫 韓網友點破關鍵

4位神級美人同框飄仙氣！東京大學校花曬「1合照」 網見身分暴動：以為是女團

相關新聞

金槍不倒的秘密？7旬翁「挺立17年」凍未條 醫師見尺寸驚曝原因

一名72歲男子自20多年前從辛巴威移居瑞士後，陰莖與陰囊不明原因異常腫脹，且症狀日益嚴重，生殖器始終處於部分勃起狀態，他隱忍不適生活長達17年後就醫，才被診斷是感染了寄生蟲，男子下體腫脹程度連醫師看了都吃驚，宛如金槍不倒。這起病例日前也被醫療團隊發表於醫學期刊上。

有錢大頭症？ 正妹嫁富豪後傲慢逼同名女賣帳號踢鐵板

美國一名正妹近期嫁給賓州的億萬富翁，雖然她的粉絲人數不多，但女子想要在結婚後把自己的Instagram帳號冠夫姓，卻發現帳號已經有人使用。她私下傳訊息給對方，但內容十分傲慢無禮，對方將對話po上網，讓夫妻倆也瞬間被炎上。

老公愛喝母奶 人妻為他打算再生老四

美國佛州一名3寶媽在給孩子餵母乳的過程中，發現丈夫也很喜歡「喝ㄋㄟㄋㄟ」，於是除了餵兒子之外，她也會讓老公喝她的母乳。不過在老三斷奶之後，她的胸部也自然而然停止分泌母乳。女子跟丈夫都非常想念喝母乳帶來的那種親密感，為了讓丈夫再次享受喝母乳的感覺，兩人甚至計畫要懷第四胎。

Miss AV公佈2024年5月最受歡迎女優TOP20 河北彩伽再攻入10強

Miss AV 2024年5月最受歡迎女優排行榜已經公佈，女優倉本すみれ有大躍進，由上個月的第七位，一舉躍升了５名變第２位，老將波多野結衣更越戰越勇，由４月的第五名輕輕升一位變第四位。有人升自然有人跌

4位神級美人同框飄仙氣！東京大學校花曬「1合照」 網見身分暴動：以為是女團

曾經在2020年奪得「東京大學校花」稱號的神谷明采，擁有神似石原聰美的清新美貌，氣質又空靈的氛圍，讓她彷彿自帶仙氣濾鏡。近日她在Instagram上分享自己和4位姊妹久違的合照，媲美女團的高顏值立刻引起網友轟動…

假辦案真勒索 泰警闖飯店綁5陸客威脅轉帳

泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對大陸遊客的假辦案真勒索案件。有大陸遊客報案表示，嫌疑人身分疑似是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。