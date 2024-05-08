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假辦案真勒索 泰警闖飯店綁5陸客威脅轉帳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對大陸遊客的綁架勒索案。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。（泰國「國家報」）
泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對大陸遊客的綁架勒索案。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。（泰國「國家報」）

泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前公布一起針對大陸遊客的假辦案真勒索案件。有大陸遊客報案表示，嫌疑人身分疑似是泰國警察綁架並勒索5名大陸遊客。目前泰國警方已鎖定11名涉案人員，其中包括多名泰國現任和前任警察。

泰國「國家報」、「曼谷郵報」等泰媒報導，當地時間4月25日，這群犯罪團夥「自稱」是泰國員警，擅自闖入大陸遊客居住的飯店房間，原因是這5名大陸遊客違反相關法律，必須去警察局接受調查。

根據警方公布的監視器畫面顯示，犯罪成員共有11人，把大陸遊客扣押後，分別帶往停在飯店外4輛汽車，並威脅他們如果刷信用卡支付贖金，將被判處7年監禁。隨後，犯罪成員提供二維碼，讓受害者支付加密貨幣，並轉入該犯罪成員的數位錢包中。

由於擔心被逮捕，被帶走的大陸遊客聯繫在柬埔寨的大陸朋友，把250萬泰銖（新台幣220萬元）轉入犯罪集團的帳戶後才被釋放。

被綁架勒索的大陸遊客4月29日前往警局報案，泰國警方立刻著手調查，於5月3日掌握相關證據，警方認為蘇姓大陸人（已獲泰國籍）為犯罪團夥頭目，並對涉案者發出了逮捕令。值得注意的是，犯罪成員中包含多名泰國現任和前任員警。

泰國警方已將涉案的7名嫌疑人逮捕歸案，並追捕3名在逃嫌疑人，還有1名嫌疑人的身分有待確認。警方已追回部分錢款，剩餘資金仍在追查中。

泰國 警察 飯店

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