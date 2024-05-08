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男子裸體夜闖女鄰居家意圖性侵 反遭勒頸窒息亡…家屬1原因不追究

香港01／ 撰文／桃樂斯
泰國一名男子裸體夜闖女鄰居家圖性侵，反遭勒頸窒息亡。示意圖／Ingimage
泰國一名男子裸體夜闖女鄰居家圖性侵，反遭勒頸窒息亡。示意圖／Ingimage

泰國發生1起性侵未遂案！當地1名男子於雨夜闖進女鄰居家中，並以布條捂住對方嘴巴，企圖性侵。兩人拉扯多時，女子發現男方脖子掛著蒙面布條，於是用力拉扯，最終勒死對方。

警方獲報到場後，證實男子已窒息死亡，屍檢結果顯示死者除了脖子的致命傷痕，身體其他地方沒有掙扎或受傷跡象，證明女子是出於自衛，才會誤殺對方。

目前警方正調查案件，雖然死者家屬表明不追究，警方發言人指女子仍有可能面臨《人身傷害罪》指控；而死者則會被控《非法侵入民宅》和《強姦未遂》等罪名。

綜合泰國媒體報導，5月3日晚間，汶干府（Changwat Bueng Kan）有住宅發生性侵未遂案。1名32歲男子文宗（Bunjong）全身赤裸闖進42歲女鄰居伊爾（Urai）的家，女子聽到家中傳來聲響，本以為是母親回來，沒料到是1名陌生男子。文宗衝向伊爾，並用布條捂住她的嘴巴，企圖性侵對方，儘管伊爾曾呼救，可惜求救無援。

兩人隨後扭打在一起，伊爾咬中文宗手指，鬆脫「魔爪」。之後雙方持續打鬥近半個小時，伊爾發現對方脖子掛有1條用來蒙面的布條，於是用力拉扯，直到男子失去意識後，伊爾才逃出家門求救。

警方獲報到場後發現男子臉部朝下，赤裸的躺在墊子上，脖子被1件襯衫緊緊包裹，明顯已窒息死亡。經當地醫院驗屍後，證實男子除了脖子上有致命傷痕，身體並沒有任何掙扎或受傷跡象，同時證明伊爾的確是出於自衛，才會誤殺對方。警方正進一步調查案件。

警方發現死者過往有吸毒史，亦曾因非法侵入以及持有槍支等罪行，多次與警方衝突。鄰居亦指出，其行為長期對家庭和社區造成負擔，甚至他的母親為了避免遭受暴力對待，被迫離家出走。儘管如此，警察局長陶普羅姆（Praiwal Thaoprom）表示，伊爾仍有可能面臨《人身傷害罪》指控；而文宗雖然已死亡，但仍會以《非法侵入民宅》和《強姦未遂》等罪名，對其提出告訴。

至於死者親屬於事後迅速火化其遺體，並舉行了葬禮，他們承認男子有暴力攻擊傾向，覺得是咎由自取，表明不會追究女子責任。

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文章授權轉載自《香港01》

傷害罪 性侵 鄰居

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