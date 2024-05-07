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婚後12天發現「新娘竟是男人」 他氣到報警：約會時看不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼一名男子婚後12天，才發現妻子是不折不扣的男性。圖擷自Detik
印尼一名男子婚後12天，才發現妻子是不折不扣的男性。圖擷自Detik

新娘竟是男人！印尼一名男子透過交友軟體交到女友，並在一年後結婚，沒想到婚後12天才發現妻子是不折不扣的男性，兩人感情瞬間崩壞，男子更氣到衝上警局報案。

根據《點滴網》（Detik）報導，印尼26歲男子AK在網上認識同齡的女子坎薩（Adinda Kanza），兩人陷入愛河，於今年4月步入婚姻，因坎薩稱自己母親過世，和父親也斷絕聯絡，家中沒有其他親戚，因此只在家中簡單辦婚禮。

AK表示，結婚前每次約會，坎薩都身著伊斯蘭長罩袍，佩戴面紗，再靠著完美的化妝技術掩飾，讓他從未懷疑過對方性別，直到後來坎薩多次拒絕和AK的家人交流，也不斷找藉口逃避性行為，才讓他心生懷疑。

沒想到不安成真，坎薩在婚後12天度蜜月時，男兒身終於藏不住，雖然兩人還未辦理登記，AK仍氣到上警局提告詐欺。在警方調查後，坎薩也承認是為了詐財而騙婚，且父親不僅還沒過世，更出面證實坎薩的性別。根據當地法規，坎薩最重可判處4年徒刑。

印尼 婚姻 結婚 詐欺

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