點大碗沾麵竟端來2公斤！他吃到快撐死 店員認錯：是別人的麵

有些餐飲店家的餐點，會提供客人加飯加麵、升級大碗的選擇，讓食量大的顧客也能夠吃得飽。近來一位日本網友，本來在用餐時特別點了大碗的麵，沒想到份量卻超乎預期，還因此發生一段意外插曲。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「WANIGUNNSOU」最近分享，提到他最近造訪拉麵店「麵屋武藏 巖虎」，點了大碗的沾麵要吃，沒想到接著端上來的，是足足裝滿兩大碗，重達兩公斤的麵條。雖然份量明顯超出預期，但為了不失禮儀，他也只能硬著頭皮盡量吃。

當他吃到一半後，店員才突然告知上錯餐點了，眼前這兩公斤的麵，其實是別位客人點的「五倍麵條」，這才讓該名網友恍然大悟。網友表示，自己以為所謂的大碗，可能五百公克就差不多了，一下子來了這麼多，雖然確實非常美味，但讓他感覺幾乎吃到快撐死了一般。

其他網友也紛紛表示「不管什麼東西的大碗，這個量真的太奇怪了」、「麵量這麼多，沾醬夠用嗎」、「竟然吃完了，好猛」、「雖然看起來很好吃，但五倍真的太多了」、「兩公斤也太扯」、「有人搞錯菜單，然後有人真的吃光了」、「沾麵本身就已經高熱量了，何況這麼多」、「該補點胃藥了」。