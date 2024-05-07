點大碗沾麵竟端來2公斤！他吃到快撐死 店員認錯：是別人的麵
有些餐飲店家的餐點，會提供客人加飯加麵、升級大碗的選擇，讓食量大的顧客也能夠吃得飽。近來一位日本網友，本來在用餐時特別點了大碗的麵，沒想到份量卻超乎預期，還因此發生一段意外插曲。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「WANIGUNNSOU」最近分享，提到他最近造訪拉麵店「麵屋武藏 巖虎」，點了大碗的沾麵要吃，沒想到接著端上來的，是足足裝滿兩大碗，重達兩公斤的麵條。雖然份量明顯超出預期，但為了不失禮儀，他也只能硬著頭皮盡量吃。
當他吃到一半後，店員才突然告知上錯餐點了，眼前這兩公斤的麵，其實是別位客人點的「五倍麵條」，這才讓該名網友恍然大悟。網友表示，自己以為所謂的大碗，可能五百公克就差不多了，一下子來了這麼多，雖然確實非常美味，但讓他感覺幾乎吃到快撐死了一般。
今日はふらりと入ったラーメン屋さんでつけ麺の大盛りを頼んだらとんでもない量が出てきて、「頼んだ以上はやらねば」と必死に一杯半くらいまで食べ進めたところで店員のお姉さんから「すみません…別のお客さんの"5倍盛り"と間違えました….」と申し訳なさそうに言われて、崩れ落ちそうになりました。 pic.twitter.com/lEfvzEMJue— 鰐軍壮 (@WANIGUNNSOU) April 23, 2024
其他網友也紛紛表示「不管什麼東西的大碗，這個量真的太奇怪了」、「麵量這麼多，沾醬夠用嗎」、「竟然吃完了，好猛」、「雖然看起來很好吃，但五倍真的太多了」、「兩公斤也太扯」、「有人搞錯菜單，然後有人真的吃光了」、「沾麵本身就已經高熱量了，何況這麼多」、「該補點胃藥了」。
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