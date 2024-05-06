鯨魚肉曾大受歡迎！看「營養午餐菜色」 就能猜出日本人年紀
飲食習慣容易隨著時代、環境，而出現一些改變。近來日本內閣府就在社群網站上分享，表示在不同的時期，學校營養午餐的菜色也不盡相同。因此過去曾吃過什麼樣的營養午餐，也大概能猜出一個人的輩份。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本內閣府在官方「X」帳號上，分享日本學校營養午餐的歷史。像是爺爺奶奶輩「昭和初期、中期世代」的人，當初的營養午餐常提供麵包、脫脂奶粉泡的牛奶。另外，還可能出現使用鯨魚肉做成的餐點，並且非常受到歡迎。
到了父母輩「昭和中後期世代」的人，餐點開始導入米飯，並且增添一些西式料理，漸漸開始出現像是咖哩飯、義大利麵之類的餐點。牛奶也從奶粉變成一般的鮮乳，還會附上水果、沙拉等等平衡營養。
到了近來「平成、令和世代」的年輕人，由於飲食教育的概念出現，餐點開始強調使用在地食材，學校往往會大量購入當地所產的蔬菜等等，並提供在地和節慶的特色料理。而因為國際化的關係，有時也會出現異國特色的美食。因此，從過去營養午餐吃過什麼東西，就能大致推斷一個人大概是什麼世代的人。
／— 政府広報オンライン (@gov_online) April 17, 2024
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