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飛機冒煙要疏散⋯乘客非要拿行李才肯走！她重心不穩慘摔在地

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因抱著行李箱導致重心不穩摔倒。圖擷自X
女子因抱著行李箱導致重心不穩摔倒。圖擷自X

當飛機發生意外時，應聽從空服員指令，不應擅自行動，否則可能為其他乘客帶來風險。委內瑞拉雷射航空（Laser Airlines）一架班機近日發生事故，正準備出發時機身冒出濃煙，空服員要求乘客緊急疏散，想不到卻有乘客堅持攜帶隨身行李，其中一名女子甚至因行李導致滑下疏散滑梯時摔倒。

雷射航空一架班機原訂4月28日從馬拉開波（Maracaibo）起飛，準備飛往加拉加斯（Caracas），機艙門正準備關上要起飛時，機身突然冒出濃煙，因此空服員要求92名乘客滑下機身兩側的滑梯，以利疏散。

根據DolarToday發布在YouTube影片可見，多數乘客都攜帶隨身行李，引發更大風險，不少人因為帶著行李導致重心不穩，在滑下滑梯時反而跌倒受傷，拖慢整體疏散進度。

有其他乘客拍下疏散影片並上傳至X，其中一名女子抱著行李下滑下滑梯，不小心向前衝後而往前撲倒摔倒。貼文指出，「由於機艙內冒煙，乘客被疏散。可惜的是，大多數乘客都攜帶隨身行李離開，造成了本來可避免的危險」。

據美國民航局的標準，遇上緊急降落時須在90秒內疏散所有機上的乘客及機員，現在全球大部分的地區亦以此為準則，所以航空公司的安全守則中，均會提醒乘客在緊急逃生時不要帶走隨身物品，以免阻礙其他乘客。

X 委內瑞拉 機艙 民航局 空服員

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