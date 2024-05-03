女子喝酒狂歡後亂性斷片 睡醒隔壁裸躺已婚表弟

國外一名女網友近期在知名論壇上分享自己酒後誤事的經過，引發不少網友討論。原來女網友周末常跟表弟夫妻一起殺時間，某天酒後也一樣到表弟家休息，想不到隔天睡醒卻發現自己不小心跟表弟發生關係，讓她嚇得上網發文詢問網友該怎麼辦才好。

據《鏡報》（Mirror）報導，女網友在知名論壇Reddit上發文表示，自己本來跟表弟不熟，是因為後來剛好在同一個州工作，阿姨便要表弟夫妻倆跟她多彼此照應。

她跟表弟媳相處融洽，所以有時候他們三個人會一起去喝酒，通常喝完酒他們也會要女網友留下來過夜，不要勉強開車回家。於是三個人開始變成每隔幾週就會碰面吃飯喝酒，但有時候弟媳身體不舒服，就會只有她跟表弟一起出門。

某個週末她又跟表弟出門吃飯，接著到不同夜店和酒吧續攤喝酒跳舞，到最後兩個人都醉到幾乎沒辦法走路。兩人到飯店休息，想不到隔天醒來女網友卻看到表弟裸體躺在旁邊，而且身體和私密處還很痠痛，驚覺大事不妙。

她跟表弟確認過以後，瞬間崩潰大哭，覺得自己很對不起弟媳，也覺得既噁心又內疚。她不知道該怎麼樣處理這樣的情況，所以才會上網發文尋求建議。

有網友認為傷害既然已經造成，原po不該再跟夫妻倆聯絡，避免遭成更多傷害。也有人表示，弟媳那麼相信他們，沒想到竟遭到如此背叛，建議原po和表弟應該戒酒接受治療，記取教訓不要再犯。

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