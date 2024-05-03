義大利糊塗阿嬤「拿酒泡奶」！4個月大嫩嬰喝一口昏迷險喪命
義大利南部布林迪西（Provincia di Brindisi）一名阿嬤，日前誤把酒當成水，混進要泡給4個月大愛孫的奶粉裡，孫子喝下後陷入昏迷。阿嬤發現不對勁趕緊把嬰兒送去醫院，所幸沒有生命危險。
根據英媒《每日郵報》報導，4月29日義大利布林迪西一位阿嬤，要為4個月大的孫子泡奶時，不小心把酒瓶與深色玻璃水瓶搞混，誤把酒加入孫子的奶粉裡，孫子喝了一點後就拒絕再喝。
阿嬤聞了奶瓶後意識到自己闖下大禍，立刻把愛孫送往附近的佩里諾醫院（Perrino Hospital）緊急治療，隨後轉送至專門兒科的重症病房治療。院方在小男嬰身上驗出酒精反應，雖然一度陷入酒精昏迷，但在經過治療後，目前狀況已穩定下來，並無生命危險。
當局警方表示，將調閱嬰兒的醫療檔案，釐清是否對阿嬤提出刑事告訴，目前整起事件仍在調查中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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