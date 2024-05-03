瞄到妻子手機跳出「3字」訊息 人夫理智線斷掉...怒持鋤頭爆打釀慘劇

在馬路上放置鐵釘的行為，未免太缺德了！馬來西亞有男子在馬路晨跑時，不慎踩到一根釘子，導致其手腳不幸被刺傷，不過更令他震驚的是，路旁兩邊都插有許多鐵釘，故報警求助。當地警方現循「持武器傷人」以及「在公共

2024-05-02 09:55