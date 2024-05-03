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瞄到妻子手機跳出「3字」訊息 人夫理智線斷掉...怒持鋤頭爆打釀慘劇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名印尼男子不滿妻子手機收到曖昧訊息，怒而用鋤頭爆打妻子。情境示意圖。圖／Ingimage
一名印尼男子不滿妻子手機收到曖昧訊息，怒而用鋤頭爆打妻子。情境示意圖。圖／Ingimage

印尼4月底發生一起謀殺案，一名31歲男子突然失控拿鋤頭重擊26歲妻子頭部，導致對方當場傷重不治。事後警方拘留男子釐清整起命案，男子才坦承在家裡修理鋤頭時，意外瞄到妻子手機跳出「3字曖昧訊息」，他一時醋意大發，認為被戴綠帽，才失去理智用手上鋤頭對妻子痛下殺手。

根據印尼媒體《羅盤網》報導，當地警察局長蘇哈托（Suharto）表示，案發當天男子正在修理鋤頭，意外看見妻子手機訊息寫著「親愛的」，他立刻醋勁大發，和一旁看電視的妻子發生激烈爭吵，男子最終忍無可忍，直接用手上鋤頭重擊妻子的後腦勺和左側頭部，甚至反覆痛毆，導致對方當場傷重不治。

蘇哈托指出，男子犯行後馬上到警局自首，劈頭就說他用鈍器殺死了妻子，警方獲報抵達現場進行犯罪鑑定，證實在屋內發現一名婦人渾身是血躺在床上。

不過，這對夫妻的鄰居對這起命案感到訝異，表示案發當下沒有聽到任何爭吵聲音，是被警方通知才知道有這起命案，村裡相關人士也說道，「這個事件（發生）非常突然，沒有任何消息，突然就發生了這樣的事情。通常如果在村裡發生什麼事情，會變得很熱鬧」，並透露兇嫌是靠打零工維持生活，和其他鄰居很少來往。

印尼 命案 自首 鄰居

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