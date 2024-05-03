大體老師死而復生？睜開眼從解剖桌走出課室 赤裸行走嚇呆大學生

非洲發生大體老師復生的駭人事件！奈及利亞有女子被判定死亡，家屬確認後簽署文件，而遺體被送往1間大學成為大體老師。可是，當大學進行屍體防腐課程時，女大體竟然突然睜開眼，並起來走出戶外，嚇到眾人目瞪口呆，現場引起一片混亂。而女子「死後復活」在草地上行走的影片，最近在網上瘋傳。

由於無法確認女子身分及被判定死亡原因，當地警方調查事件，不少人估計她之前只是昏迷了。事件發生後當地媒體希望相關部門加強培訓和監督，以防止類似事件發生。

綜合外媒報道，事件發生於奈及利亞貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital），涉事女子被宣判死亡後，存放在停屍間，家屬簽署相關文件後離開現場。

其後，貝寧大學教學醫院準備解剖課程，教導醫學院學生一些防腐相關知識。當時女大體全裸狀態躺在解剖桌上，然而當防腐程序開始前，她突然睜開雙眼，起身下桌，從停屍間走出戶外草地。

現場學生被這一幕嚇呆，大群人驚恐逃離現場，草地上其他人亦被女子赤裸行走模樣嚇倒。然而當大家冷靜下來，有人幫忙陪同及協助她等待接載車輛。

女子在大樓草地上困惑行走的畫面被人用手機拍下來，影片瘋傳。事件其實發生在2021年，報道指許多人認為，當初判定女子已死亡的人有明顯工作過失，相信她只是昏迷並非死亡，當地警方曾調查事件。事後當地媒體希望相關部門加強培訓和監督，以防止類似事件發生。

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文章授權轉載自《香港01》