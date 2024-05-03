人妻睡夢中自慰還喊男同事名字…夫怒斥出軌氣炸 真相極心酸

睡覺時發「春夢」可能也是病？外國1名人妻睡夢時會定期發出呻吟聲、說髒話，更會邊自慰邊喊男同事名字。丈夫懷疑妻子外遇，但妻子一直否認曾作出相關行為，至其9歲兒子表示聽到媽媽的呻吟後，妻子才察覺有異求醫，終發現原來患上名為「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」的睡眠障礙。

綜合外媒報道，外國1名人夫透露，其妻子自2005年起，大約每個月會有2天在睡夢中發出性呻吟聲，以及說一些平日從來不說的髒話，有時還會撫摸他進而發生性行為，醒來後卻指摘他強迫性交。

更誇張的是，妻子睡夢中自慰時竟喊其他男人名字，包括男同事，讓人夫懷疑妻子「出軌」。不過妻子多年來一直否認做過過相關行為，至2015年其9歲兒子亦說聽到媽媽的呻吟聲，妻子才感到不對勁，求醫發現原來她患有「睡眠性交症」。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）精神病理學家申克（Carlos Schenck）指出，「睡眠性交症」是異常睡眠，最常發生於深層睡眠階段，形容十分危險，「大腦處於深度睡眠狀態，身體卻被啟動了……這很危險，因為這樣你就開始走路、跑步，做各種各樣事情，但你卻沒有認知」。

申克又說，最讓患者感到不安的是，他們事後「完全失憶」，只能透過另一半或家人得知，令患者感到尷尬、羞恥，同時深感歉意，非常痛苦，直指「那太可怕了，太可怕了」。

申克補充，目前無法確定導致「睡眠性交症」確切原因，但估計包含遺傳因素或「睡眠呼吸中止症」等是成因之一。他續說，有時配合藥物能緩解症狀，惟因人而異，例如上述案例的妻子，吃藥後未見改善，直到辭去高壓工作才見成效，可以安穩睡足6、7小時，「睡眠性交症」未再復發。

報道又引述2010年挪威1項研究顯示，大約7%人一生至少經歷1次「睡眠性交」，而近3%人目前正患有這種疾病。

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文章授權轉載自《香港01》