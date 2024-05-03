快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

人妻睡夢中自慰還喊男同事名字…夫怒斥出軌氣炸 真相極心酸

香港01／ 撰文：布萊恩
人妻睡夢時會定期發出呻吟聲，更會邊自慰邊喊男同事名字，丈夫懷疑妻子外遇，求醫才知原來患上「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」。示意圖／ingimage
人妻睡夢時會定期發出呻吟聲，更會邊自慰邊喊男同事名字，丈夫懷疑妻子外遇，求醫才知原來患上「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」。示意圖／ingimage

睡覺時發「春夢」可能也是病？外國1名人妻睡夢時會定期發出呻吟聲、說髒話，更會邊自慰邊喊男同事名字。丈夫懷疑妻子外遇，但妻子一直否認曾作出相關行為，至其9歲兒子表示聽到媽媽的呻吟後，妻子才察覺有異求醫，終發現原來患上名為「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」的睡眠障礙。

綜合外媒報道，外國1名人夫透露，其妻子自2005年起，大約每個月會有2天在睡夢中發出性呻吟聲，以及說一些平日從來不說的髒話，有時還會撫摸他進而發生性行為，醒來後卻指摘他強迫性交。

更誇張的是，妻子睡夢中自慰時竟喊其他男人名字，包括男同事，讓人夫懷疑妻子「出軌」。不過妻子多年來一直否認做過過相關行為，至2015年其9歲兒子亦說聽到媽媽的呻吟聲，妻子才感到不對勁，求醫發現原來她患有「睡眠性交症」。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）精神病理學家申克（Carlos Schenck）指出，「睡眠性交症」是異常睡眠，最常發生於深層睡眠階段，形容十分危險，「大腦處於深度睡眠狀態，身體卻被啟動了……這很危險，因為這樣你就開始走路、跑步，做各種各樣事情，但你卻沒有認知」。

申克又說，最讓患者感到不安的是，他們事後「完全失憶」，只能透過另一半或家人得知，令患者感到尷尬、羞恥，同時深感歉意，非常痛苦，直指「那太可怕了，太可怕了」。

申克補充，目前無法確定導致「睡眠性交症」確切原因，但估計包含遺傳因素或「睡眠呼吸中止症」等是成因之一。他續說，有時配合藥物能緩解症狀，惟因人而異，例如上述案例的妻子，吃藥後未見改善，直到辭去高壓工作才見成效，可以安穩睡足6、7小時，「睡眠性交症」未再復發。

報道又引述2010年挪威1項研究顯示，大約7%人一生至少經歷1次「睡眠性交」，而近3%人目前正患有這種疾病。

延伸閱讀：

悲！女子誕「狼人BB」受詛咒？稱疑吃1食物出事　求醫揭心酸真相

男子肚痛便秘4天「腸胃險全壞死」　求醫驚揭常喝這健康飲品出事

文章授權轉載自《香港01》

出軌 外遇 睡眠

相關新聞

人妻睡夢中自慰還喊男同事名字…夫怒斥出軌氣炸 真相極心酸

睡覺時發「春夢」可能也是病？外國1名人妻睡夢時會定期發出呻吟聲、說髒話，更會邊自慰邊喊男同事名字。丈夫懷疑妻子外遇，但妻子一直否認曾作出相關行為，至其9歲兒子表示聽到媽媽的呻吟後，妻子才察覺有異求醫，終發現原來患上名為「睡眠性交症（Sexsomnia，或sleep sex）」的睡眠障礙。

女友出軌揭女兒非親生 「綠帽男」23年後重逢用這招報復

為了報復女友出軌可以做什麼？外國有男網友在網上發文，講述23年前被「綠」的經歷，當時女友懷孕，他興奮迎接孩子，可是孩子出生前他驚悉女友出軌，孩子根本不是他的骨肉，憤而提出分手，並離開家鄉。多年後他重回家鄉遇到前女友及其成年女兒，他竟為報復，與前女友女兒發生關係。

好缺德！馬路兩旁遭放多根鐵釘 無辜晨跑男不幸踩中手腳受傷

在馬路上放置鐵釘的行為，未免太缺德了！馬來西亞有男子在馬路晨跑時，不慎踩到一根釘子，導致其手腳不幸被刺傷，不過更令他震驚的是，路旁兩邊都插有許多鐵釘，故報警求助。當地警方現循「持武器傷人」以及「在公共

投下原子彈的代價：美國小鎮的輻射污染與原民議題

走在美國華盛頓州里奇蘭的街道上，轉個彎就會遇到以「質子」或「核能」為名的道路，有「原子餐酒館」、「原子保齡球館」，甚至當地的里奇蘭高中，學校標誌就是以英文首字母R，配上核爆後的蕈狀雲當作襯底：學校的旗幟和外牆上隨處可見有蕈狀雲的R。校友和學生們口號「以雲為傲」（Proud of the cloud），指的就是核爆產生的那朵蕈狀雲。

OL愛美偷整形「全公司都知道了」 急尋洩密者意外找出兇手是她

有些人愛美會去整形，然而卻也可能擔心被說閒話，因此不願公開透露自己去整形的事情。不過紙終究包不住火，有時越是想把守秘密，越是容易洩漏。近來日本媒體，就有這麼一則有趣的案例。

3歲女兒堅稱「房間有怪物」 敲開牆壁驚見「6萬隻蜜蜂」嚇壞人

美國北卡羅來納州夏洛特一處農莊，有一名3歲女孩經常向父母抱怨房間「有怪物」，家人起初以為女兒卡通看太多，後來才驚覺女孩的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。