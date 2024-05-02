女友出軌揭女兒非親生 「綠帽男」23年後重逢用這招報復

為了報復女友出軌可以做什麼？外國有男網友在網上發文，講述23年前被「綠」的經歷，當時女友懷孕，他興奮迎接孩子，可是孩子出生前他驚悉女友出軌，孩子根本不是他的骨肉，憤而提出分手，並離開家鄉。多年後他重回家鄉遇到前女友及其成年女兒，他竟為報復，與前女友女兒發生關係。

男網友在《Reddit》論壇上發文，指23年前得知女友懷孕後，興奮不已，雖然兩人還未結婚，決定待孩子2至3歲才成婚。不料，當女友懷孕至7個月，樓主從朋友口中驚悉孩子不是自己的，兩人更為此打架，後來他與女友分手。

待女兒出生後，樓主曾進行2次DNA親子鑑定，證實孩子並不是他的，傷心離開家鄉。事隔多年後樓主返回家鄉工作。

樓主於某次學校聚會遇到前女友和她的女兒，但他沒有與對方交談，直到前女友離開，他才和對方的女兒交談，也得知當年的「朋友」並非親生父親，真正的生父已去世。

樓主說，前女友的女兒也痛恨媽媽，隔天2人相約到樓主入住的酒店酒吧會面，怎料前女友女兒喝到大醉，只好留在他的房間休息，但當晚2人什麼也沒發生。不過兩人再約見面便發生了關係，兩人一起拍下親密照，並由前女友女兒傳給女方來報復當年出軌事件。

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文章授權轉載自《香港01》