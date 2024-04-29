大烏龍！101歲人瑞遭系統誤判為女嬰 地勤備嬰兒車迎接下秒傻眼
美國有一名101歲的人瑞派翠西亞（Patricia）熱愛旅遊，不過因航空公司系統無法辨認她的出生年份，因此總會被系統誤認為「女嬰」，導致後續一系列的烏龍服務，像是準備嬰兒車迎接，等到她現身機場後，工作人員才大吃一驚。派翠西亞雖覺得這些小插曲很有趣，不過她也希望航空公司能盡快修復系統，避免造成更多不便。
根據《BBC》報導，派翠西亞出生於1922年，距今已超過百年，導致航空系統無法正確辨識出她的出生年分，總是將她判定為出生於2022年的嬰兒，「他們以為我只是個小孩子，而我卻是個老太太！」派翠西亞覺得這些小插曲很有趣，不過事實上，卻也為她帶來不少麻煩。
派翠西亞透露，某次她和女兒搭機時，所有乘客都已經下飛機了，只剩下她和女兒還留在機上，正是因為當時的機場人員誤將其認為女嬰，沒有幫忙安排輪椅。另一次是地勤人員以為即將要接待女嬰，便準備了嬰兒車，使她失去代步工具，女兒只能親自扛著所有行李在航廈內移動。
派翠西亞表示，她可以輕鬆看待這些意外的小插曲，不過仍希望航空公司可以盡快修復系統。喜愛遊玩的她也樂觀分享，這件事不會成為她放棄搭機旅行的原因，且她已經開始期待下一次旅行，希望到時候航空公司的系統已經能辨認出她真實的出生年分。
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