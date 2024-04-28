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車展玩方向盤闖禍！印尼男童誤踩油門猛撞牆 網傻眼：怎麼啟動？

香港01／ 桃樂斯
印尼有男童爬上車展的汽車，把玩方向盤時誤踩油門導致車輛失控撞牆。圖／擷自網路影片
印尼有男童爬上車展的汽車，把玩方向盤時誤踩油門導致車輛失控撞牆。圖／擷自網路影片

家長們真的要小心看管小孩印尼日前有男童獨自爬上車展的汽車，把玩方向盤時卻誤踩油門，導致汽車直接撞向前方牆壁，牆壁被撞出多條裂痕。雖然事件中無人受傷，警方也表示問題已獲各方友好地解決，不過有網友就對車展汽車為何能隨意啟動並行駛感疑惑，同時藉這次事件，指出家長於公眾場所監管孩子的重要性。

馬來西亞媒體報導，事發於4月21日，印尼雅加達（Jakarta）某購物商場舉辦車展活動。當時有1名身穿黃色上衣的男童，自行坐上1輛奇瑞（Chery）白色Omoda E5型電動車。他在車內把玩方向盤，突然用力踩下油門踏板，導致汽車直接撞向前方牆壁。

網上流傳事發後的片段，男童父母擔心兒子狀況，慌張地衝上前把他從車上抱下來，並查看兒子有否受傷，闖禍男童則一臉茫然。當時商場路人眾多，不少人都在場圍觀。事後有車展職員協助移開車輛，但仍可見被撞牆壁出現多條裂痕。

當地警方表示，問題已獲各方友好地解決，不過拒絕交代男童家人是否需要賠償。影片在網上引來極大迴響，有人質疑展覽汽車應該要上鎖，不解為何能隨意啟動並行駛；也有人指出身處公共場所，父母理應監管孩子的重要性；幸運的是，事件中並無造成任何傷亡。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 小孩 車展

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