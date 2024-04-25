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大阪城旁驚見中國大媽放音樂跳花鼓舞 日網友喊：無法置信

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友在X平台PO出三則疑似是中國大陸婦女在大阪城旁的公園內跳起花鼓舞影片。擷自X平台
一名日本網友在X平台PO出三則疑似是中國大陸婦女在大阪城旁的公園內跳起花鼓舞影片。擷自X平台

一名日本男網友昨(24)日在X平台PO出三則疑似是中國大陸婦女在日本公園內跳花鼓舞影片，並表示：「此時此刻，有誰能相信中國大媽的小腰鼓，在我日本國大阪城裡響起了」。不少日本網友見文後都驚呼，表示日本婦女是不會在公園內跳舞的。

網友PO出的3段影片中，背景播放著中國音樂，3名婦女在大阪城旁偌大的公園裡跳起花鼓舞。她們3人手持長巾和鼓棒，腰上則綁著一只不小的腰鼓，邊敲鼓邊跳著舞來。此外，3人還會高舉其中一隻手讓彼此握緊，與其他人圍成圓圈跳舞，模樣在安靜的公園內十分惹人注目。

不少網友驚呼：「連大阪城都淪陷了！」、「這世界想遠離中國大媽都難」、「有人去教育她們嗎？」、「我的老天爺啊！」。有人質疑如何確定她們是中國人呢？包括日、韓網友均表示，自己國家的婦女是不會在公園內跳舞的。

還有日本網友表示，也才剛去過這個公園，無法置信居然還有人在這裡跳中國花鼓舞，並慶幸自己「至少享受過非常美好的下午」。也有網友說，已經看見過不只一次大陸婦女在此跳舞，「早上還有跳扇子舞的」。

更有居住在美國的網友表示，記得中國大媽也曾經到紐約中央公園跳廣場舞，最後被當地警察出面制止，日本網友若無法接受，也可委請當地警察勸離。

大阪 日本 跳廣場舞

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