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驚！陌生女子夜闖鄰居家 強迫情侶「3人行」？警揭身分下場慘了

香港01／ 撰文／布萊恩
吳男、陳女發生婚外情，法院判2人應給付吳的妻子40萬元。示意圖／ingimage
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飛來艷福？美國發生離奇事件，一對情侶深夜在家時，突然有身材豐滿的女子闖入試圖強迫他們「3人行」性交。情侶受驚嚇，急忙打電話報警，最終女子於翌日被拘捕，涉嫌侵入住宅、擾亂治安、酒醉鬧事等多項罪名，其身分亦曝光。

綜合外媒報導，事發4月18日晚上11時15分，地點在美國路易斯安那州1處公寓大樓。男事主透露，當晚他與女朋友在家，突然有人敲門，他應門發現是1名陌生女鄰居，對方隨即闖入住所，並想強迫他和女朋友一同「3人行」性交。

男子嚇壞報警求助，警方到場時女子已經離開，於是在附近地區搜索，最終在附近便利店找到該女子。經調查證實女子身分是31歲的莎多娜（Shadonna Rayshonette Heard），男受害者也確認莎多娜就是闖入的女子。

經調查證實女子身分是31歲的莎多娜（Shadonna Rayshonette Heard）。圖／擷取自網路
經調查證實女子身分是31歲的莎多娜（Shadonna Rayshonette Heard）。圖／擷取自網路

莎多娜隨即被捕，被指涉嫌侵入住宅、擾亂治安、醉酒鬧事、刑事毀壞及拒捕等多項罪名。

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文章授權轉載自《香港01》

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