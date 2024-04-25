快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

清掃員爆摩鐵奇聞…常撿名貴遺失物 房客送醫老被懷疑「這症頭」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名汽車旅館清掃員表示常常能在撿到房客遺失物。 圖／Ingimage
一名汽車旅館清掃員表示常常能在撿到房客遺失物。 圖／Ingimage

汽車旅館雖然聽起來是個讓人臉紅心跳的地方，不過每天許多使用者來來去去，也會發生一些意想不到的事情。近來一位化名前田裕子的20多歲女性，就在日本媒體「日刊SPA！」上，分享自己在汽車旅館工作時的所見所聞。

前田表示，自己從學生時代起，就在汽車旅館幫忙打掃。她的第一個感想，就是許多人經常把東西忘在房間裡。不只是雨傘、點心、禮盒這些一般旅館可能也會看到的東西，而因為汽車旅館的特殊性，有時也會看到一些「大人的玩具」。

不過最讓人驚訝的，是有時會在旅館內找到一些昂貴的飾品。有一次甚至撿到一個白金製成的項鍊，上頭還刻有日期，讓人不禁懷疑這麼貴的東西，難道這些房客都不珍惜嗎？不過這類遺失物品，通常都會由旅館暫且保管，客人發現弄丟東西後，往往也會打電話來詢問。

此外，有時難免會因為一些緊急意外，需要呼叫救護車。然而因為是汽車旅館，所以每當救護車到來時，總是引來許多好奇的人圍觀。而不管送醫的人什麼狀況，一律都會被懷疑是不是在「辦事」途中出意外。就算只是在浴室滑倒摔傷送醫，一旦被目睹到抬上擔架送進救護車，都可能被謠傳是「馬上風」，使得送醫的患者內心更有壓力。

摩鐵 汽車旅館

延伸閱讀

多久買一次衣服？他舊衣沒破不丟 釣出一票同伴：30年短褲還在穿

人資頭痛…新人上班不是肚子痛就是爆哭 自曝「因公司名才應徵」

暖冬惹禍？日本各地湖泊水位破新低 「狂掉近3米」船靠不了岸

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

相關新聞

清掃員爆摩鐵奇聞…常撿名貴遺失物 房客送醫老被懷疑「這症頭」

汽車旅館雖然聽起來是個讓人臉紅心跳的地方，不過每天許多使用者來來去去，也會發生一些意想不到的事情。近來一位化名前田裕子的20多歲女性，就在日本媒體「日刊SPA！」上，分享自己在汽車旅館工作時的所見所聞。

慾火難滅？26歲消防員兼職拍A片「下場曝光」 日網揪1點不單純：不是普通AV

究竟是慾火難滅，還是有不為人知的內幕？日本一名消防副隊長遭到揭發，在大阪等地參加5次AV拍攝，並獲取25萬日圓的報酬，被抓包經營副業後，消防副隊長親自透露下海拍片的動機…

髮際線不斷後退！禿頭男靠刺青挽救 網友一看：毀了

義大利一名男子雖然還很年輕，卻已經飽受禿頭困擾。不過他想到的解決方法不是去看醫生或植髮，反而是用刺青直接在額頭刺了「假瀏海」，讓網友看了直呼「真的慘了」。

影／這家人買下廢棄學校改造成豪宅 教室變女兒房間

美國田納西州一家人異想天開，買下廢棄舊校舍改造成住家，甚至因為教室太多且空間太大，還能開放租給其他人。不過特別的改造計畫並不是人人都認同，有不少網友就覺得住在廢棄校舍太可怕，認為學校裡絕對鬧鬼。

擁30公分被譽「英國最大」…40歲巨雕男曝悲慘性事 但因2事不願縮小尺寸

擁有「巨雕」沒有想像中的好！據《每日郵報》報導，英國一名40歲男子馬特巴爾（Matt Barr）被外界形容擁有「英國最大的陰莖」，然而本人卻希望自己的尺寸能跟同齡人一樣，近期更登上英國談話節目《This Morning》，吐露生殖器尺寸過大而帶來的困擾。... ..

比捧胸露臀更有看點！網美掌握流量密碼 包緊緊「秀1部位」吸265萬老司機朝聖

「流量密碼」失效了？一位日本網紅Kana（早乙女かな）長相清純甜美，憑藉大尺度影片和美照走上網紅之路。然而近日Kana因應粉絲要求，發布一則「展露腳底」影片…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。