清掃員爆摩鐵奇聞…常撿名貴遺失物 房客送醫老被懷疑「這症頭」

汽車旅館雖然聽起來是個讓人臉紅心跳的地方，不過每天許多使用者來來去去，也會發生一些意想不到的事情。近來一位化名前田裕子的20多歲女性，就在日本媒體「日刊SPA！」上，分享自己在汽車旅館工作時的所見所聞。

前田表示，自己從學生時代起，就在汽車旅館幫忙打掃。她的第一個感想，就是許多人經常把東西忘在房間裡。不只是雨傘、點心、禮盒這些一般旅館可能也會看到的東西，而因為汽車旅館的特殊性，有時也會看到一些「大人的玩具」。

不過最讓人驚訝的，是有時會在旅館內找到一些昂貴的飾品。有一次甚至撿到一個白金製成的項鍊，上頭還刻有日期，讓人不禁懷疑這麼貴的東西，難道這些房客都不珍惜嗎？不過這類遺失物品，通常都會由旅館暫且保管，客人發現弄丟東西後，往往也會打電話來詢問。

此外，有時難免會因為一些緊急意外，需要呼叫救護車。然而因為是汽車旅館，所以每當救護車到來時，總是引來許多好奇的人圍觀。而不管送醫的人什麼狀況，一律都會被懷疑是不是在「辦事」途中出意外。就算只是在浴室滑倒摔傷送醫，一旦被目睹到抬上擔架送進救護車，都可能被謠傳是「馬上風」，使得送醫的患者內心更有壓力。