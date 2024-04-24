英國媽堅持哺乳9歲女挨批「該關掉水龍頭」 世衛卻給不同意見

母親授乳一般被認為是對嬰兒有益的事，但也讓不少無法授乳或乳量較少的母親為之煩惱。英國有一名母親，堅持哺乳9歲女兒，此舉遭到不少人反對，認為9歲女孩還在喝母親奶水並不健康，但世界衛生組織卻給出了不同的答案。

根據英國《鏡報》報導，一名母親因為在社群網路上分享自己對於9歲的女兒仍在授乳狀態，遭到許多網友留言反對。不少人認為，讓9歲女孩喝母親奶水，在心態上並不健康，且會影響女孩獨立。

網友紛紛表達意見，「孩子都9歲了，哺乳並不健康，你真的需要關掉媽媽的水龍頭，讓她長大」、「即使是動物也會斷奶。這是幫助他們成長的自然過程的一部分」、「我實在想不出有什麼理由9歲了還要哺乳」、「沒有理由讓一個9歲的孩子，仍然像嬰兒一樣被餵養」。

但母親對此反彈聲浪則表示，因為女兒也想這樣，「除非女兒說要停止，否則我不會停止哺乳」，並希望能聽見支持她想法的聲音。

根據英國國民保健署（NHS）的建議，嬰兒在出生後的前6個月內可以哺乳，並單純以奶水餵養嬰兒，母親的建議哺乳時間為2年，孩子在兩歲之後若要繼續哺乳，當然也沒有問題，「如果它對妳，和妳的寶寶有用的話」。有健康專家還提出，平均而言，「孩子到了4歲還在吃奶的也並不罕見」。

世界衛生組織則建議，所有嬰兒在6個月內應以純母乳餵養，然後在6個月後逐漸加入適當的食物，並持續母乳餵養2年或更長時間。至於停止母乳哺育的時間點，由母親和孩子自行決定何時合適。