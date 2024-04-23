海島狂歡成半裸拳賽！比基尼妹子互毆「上圍彈出」 荒唐影片外流瘋傳

不少美國大學生趁著春假（Spring Break）期間徹夜狂歡，其中喬治亞州泰比島1年1度的海灘派對「Orange Crush」，更湧入約5萬名大學生參加。不過，該活動近期頻傳暴力事件，2名比基尼辣妹疑似酒醉，在眾目睽睽之下大打出手，假髮、泳衣全被扯下，派對宛如成了拳賽現場，吸引大批民眾圍觀2人半裸互毆，荒謬影像在網路瘋傳。

根據「紐約郵報（New York Post）」報導，喬治亞州薩凡納泰比島1年1度的「Orange Crush」原本因疫情取消，直到去年才又重新舉辦活動，沒想到才復辦沒多久便爆發多起暴力衝突，美麗的海灘上也被扔滿大大小小的垃圾，讓當地居民苦不堪言。

從網路上流傳的影片可見，2名比基尼辣妹疑似酒醉起爭執，雙方朝彼此兇狠猛撞，出拳、踢腿、勒頸樣樣來，激烈到連泳衣、假髮都飛了出去，但她們戰意正濃，絲毫不管雙峰見客和旁人目光，以半裸狀態持續拳打腳踢，模樣相當狼狽。而這場「拳賽表演」也引來大批民眾圍觀，將木棧道擠得水洩不通，全都忙著錄影和鼓掌歡呼。

據了解，該起事件並非「Orange Crush」首次引起爭議，活動早在90年代便因失控的遊客而聲名狼藉，且泰比島原本人口僅3000人，突然湧入的遊客為島上帶來大量難以處理的垃圾。泰比島市長雪莉塞辛斯（Shirley Sessions）去年也表示，「Orange Crush」無可否認地規模太大且混亂不斷，承諾往後將採取措施以控制局勢。

儘管「Orange Crush」收到不少抗議，但當地官員表示，與去年相比湧入的人潮減少，今年犯罪活動確實降低了，「因為只有大學生參加，這與去年形成鮮明對比，去年有數千名與大學無關的參與者」。

Spring break fight in Savannah, Georgia pic.twitter.com/fYIUxmKJjE — fights that go hard (@fightsthtgohard) 2024年4月22日

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