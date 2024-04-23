老翁染新冠長達613天沒好 體內多達50多次病毒突變

荷蘭傳出一起奇怪的新冠病例，一名七旬老翁感染新冠病毒長達613天都沒有痊癒，病毒甚至在他體內變異超過50次，是全球紀錄最長的感染病例。老翁免疫系統衰弱，引發其他疾病，隨後在2023年10月不幸去世。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名72歲老翁在2022年2月因驗出感染新冠Omicron變異株，隨後被送往阿姆斯特丹大學醫學中心。老翁之前有血癌病史，治療過程會耗損B細胞，因此體內沒有能對新冠產生抗體的B細胞。

老翁曾多次接種新冠疫苗，但檢查時他的身體完全沒有抗體反應，對於抗體治療也不起作用。他在感染病毒21天時，就出現了一種對新冠藥物sotrovimab產生抗性的病毒變異。

研究人員發現，老翁的免疫系統無法清除病毒，他在感染後長達613天檢測都是驗出陽性反應，病毒甚至突變多達50次。由於免疫系統衰弱，老翁後來因血液疾病復發而死亡。

阿姆斯特丹實驗與分子醫學中心（Centre for Experimental and Molecular Medicine）維格威（Magda Vergouwe）博士表示，該病例顯示免疫力低下的個體可能會持續感染新冠病毒，甚至還會出現獨特的新冠病毒變種。她建議，為避免新的變種病毒進入社區，成為公共衛生的隱憂，對於這類免疫低下的病例應持續進行監測。