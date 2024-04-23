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太熱要降火…情侶海中央「深情擁吻活春宮」 網譏：不痛嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國普吉島拉威海灘示意圖。圖／Ingimage
泰國普吉島拉威海灘示意圖。圖／Ingimage

泰國的普吉島是世界知名度假勝地，全年氣候溫暖，吸引不少遊客造訪。最近社群平台X（原Twitter）瘋傳一段影片，一對情侶疑似趁著到海中戲水時，在水面下激情「啪啪啪」，不少網友好奇「他們這樣不會太濕嗎」、「海水鹹鹹的不會痛嗎」。

據泰媒AmarinTV報導，泰國普吉島的拉威海灘，有一對情侶在戲水時，竟當眾深情擁吻，還趁機在水面下「啪啪啪」，整個過程全被錄影下來，並由X帳號「紅骷髏」（Red Skull）發布到社群網站上

從影片可見，這對情侶在海中戲水時，彼此緊緊相擁且深情親吻，緊貼著對方的身體上下移動著，很明顯是在水面下發生性行為。據悉，事發當下現場遊客眾多，且距離2人不遠的碼頭還有一名小孩坐在船上。

一對情侶疑似趁著到海中戲水時，在水面下激情「啪啪啪」。 圖／翻攝自X帳號「紅骷髏」（Red Skull）
一對情侶疑似趁著到海中戲水時，在水面下激情「啪啪啪」。 圖／翻攝自X帳號「紅骷髏」（Red Skull）

影片曝光後，不少網友紛紛留言笑說，「有可能是海水不夠鹹」、「他們在展現人民的軟實力」、「可能天氣太熱了，他們需要降降火」、「這真的太濕了」、「有夠囂張」。

根據泰國刑法第388條，公然進行性行為可能會被處以罰款，然而即便類似事件不斷上演，卻從未聽到當地政府開罰的消息。有民眾認為，這樣的行為嚴重損害了普吉島形象，也有民眾表示，類似情形在當地不算罕見，因為那裡充斥著成人娛樂場所。

性行為 情侶 泰國 活春宮

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