住飯店沒錢付！31歲女「露乳借錢」嚇壞遊客 退房後業者快哭了

葡萄牙籍31歲女子納迪亞（Nadiya Serivna Varshawa）近日登上媒體版面，因為她在泰國普吉島的一家酒店毫不避諱地「露乳」遊走，還不斷向經過的客人伸手要錢，讓業者相當困擾。

泰媒《普吉島時報》21日貼文指出，納迪亞在普吉島預訂一間飯店，在入住時卻宣稱自己沒有現金，只有信用卡，只能向櫃檯借錢付計程車費，她並向酒店點了一堆食物來吃，還強調自己沒錢付。最誇張的是，納迪亞吃完飯後，竟開始在酒店內「露乳」走動，僅穿一條長裙，便四處向其他客人乞討借錢。

飯店業者也公開納迪亞退房後的照片，指控她在房裡留下了一堆衣服、食物包裝袋、寶特瓶等垃圾，將房間弄得一團亂，令飯店頭痛不已。事實上，泰媒《The Thaiger》報導指出，納迪亞並非首次引起爭議，她本月初就因拒絕支付計程車費，並持刀刺傷司機而引起轟動。

當地警方調查後發現，納迪亞患有思覺失調的疾病，目前打算找到她，並對她採取行動。還有知情人士透露，納迪亞的家人其實早就想把她帶回家治療，但納迪亞卻總是偷偷逃走。