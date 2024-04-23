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女警衛道早安突遭熊抱強吻 噁男前輩竟稱「妳不是喜歡我嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性過去曾在職場被噁男前輩性騷擾。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性過去曾在職場被噁男前輩性騷擾。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

性騷擾事件層出不窮，一旦發生了類似案件，就會造成當事者內心的陰影，且無論過了再久的時間，都還是可能感到恐懼。而要是發生在職場，更可能會讓受害者因此辭去工作。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位50多歲的不具名女性，20多年前曾經應徵一個警衛職缺。有一天她上班，一位男性前輩向她說「早安」，於是她也回應問候。沒想到到這時男性前輩突然抱住她，而且作勢要親吻，讓她嚇了一大跳。

在她的反抗下，前輩才總算鬆開，不解地表示「咦？妳不是喜歡我嗎」。此話一出，更讓女性覺得毛骨悚然。畢竟她和這位男性前輩，差不多一個月才會見到一次。而平時兩人的交流，也僅止於打招呼的程度而已。

女性事後向人事部報告，公司雖然一度考慮要開除該男性前輩，但最後只讓他對女性道歉就了事。然而對女性而言，這件事情已經造成嚴重的內心陰影，一想到未來每隔一個月就得再遇上性騷前輩，便讓她感到相當恐懼，最後也辭去了這份警衛工作。

性騷擾 日本 職場 職缺

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