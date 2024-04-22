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好奇惹禍！大馬警父忘帶佩槍 14歲女誤扣板機中槍亡
馬來西亞發生擦槍走火意外，1名14歲少女中槍身亡。該少女父親任職警察，事發當天因忙於外出處理搬家事宜，忘記帶手槍，少女疑似好奇拿起槍枝把玩時，不幸擦槍走火，中槍倒臥房間地板。死者姐姐回家時發現意外，隨即報警求助，可惜少女當場被證實不治。經當地警方調查後，相信事件無可疑，亦無涉及刑事成份。
綜合馬來西亞媒體報導，事發於4月16日中午12點45分，沙巴拿篤（Lahad Datu）一間住宅發生槍枝走火意外，導致1名14歲少女喪命。該少女父親任職警察，當天外出時因遺留佩槍在家中，少女拿起手槍，卻不慎扣動板機，擦槍走火下而中槍倒地。
死者16歲的姐姐放學回家時，發現她倒臥於房間地板不起，渾身是血加上昏迷不醒，隨即報警求助。警方接報後連同救護員趕到現場，可惜少女當場被證實不治，其遺體之後運送至醫院進行解剖。
當地警察總監侯賽因（Tan Sri Razarudin Husain）表示，他們案發後撿獲1把Walther P99型號手槍，又得知死者父親為拿篤警區主任伊斯梅爾（Dzulbaharin Ismail），他於本月初才接任成為新拿篤警區主任。伊斯梅爾當天因為忙於外出處理搬家事宜，卻忘記帶手槍，死者疑似好奇拿起槍枝把玩時，不幸擦槍走火，繼而導致悲劇。
警方事後和3名證人錄取口供，包括此案唯一目擊者，即死者的姊姊。另外，根據解剖報告顯示，死者右胸有槍傷，子彈擊中肺部並穿透身體背部，但經調查後相信案件並無牽涉刑事成份，同時呼籲外界不要胡亂揣測。侯賽因又指，少女遺體稍後將安葬在甘榜加密斯的穆斯林墓園。
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文章授權轉載自《香港01》
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