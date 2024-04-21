單親母為3子女下海…兒聞真相羞辱「髒錢」 網怒罵不孝：她犧牲一切撫養你

家家有本難唸的經，但動手動腳一定是錯的。馬來西亞1名男子在網上投稿，指母親飽受家暴，被外遇的生父所拋棄，仍獨力養大他和2名妹妹，多年來只知母親打3份工，但未透露工作內容。他長大後順利考上大學，終揭發母親賣淫多年，氣得失控大肆破壞房間及羞辱母親，他見母親只懂哭泣和道歉，選擇離家出走，對方連打60通電話都不想接，不滿母親用「髒錢」養育他和妹妹，但又反思自己是否不孝。

不少網民認為「母親好可憐，她只是努力養家」，甚至鬧爆事主和生父一樣有家暴傾向。事主之後交代後續，稱他收到很多批評訊息，2名妹妹更氣得要找他算賬，反而是媽媽安撫妹妹，更托朋友帶生活用品給他，反思後已向母親道歉。

事主投稿至社交平台X（前稱Twitter）專頁「TwtWedding」，指母親當年18歲結婚，育有1子2女，但父親人面獸心，在他面前性虐侍及毆打媽媽，作為長子清楚記得「這種地獄般的折磨」。父親後來外遇拋棄母親，從未付過贍養費，母親無學歷亦無工作經驗，當時經歷了一段艱難日子。

母親後來同時做3份工，有時要向朋友求助，穩定下來一家人生活算不錯，他順利考上大學，2妹妹繼續升學。母親多年來從不打罵，是他們經濟和心靈支柱，他「愛母親勝過一切」。

多年來母親從不提起工作，有時說在餐廳打工，說法多變，樓主開始覺得她前言不對後語，最終他發現母親是性工作者，「別問我怎樣發現」，頓時覺得母親是用「髒錢」養大他們。質問下母親承認賣淫，樓主情緒失控，大肆破壞家中物件，形容已「砸爛」房間，更羞辱母親，甚至問母親為何生下自己，母親當時只含淚道歉。樓主氣難消，即時離家出走到朋友家暫住。

離家後母親致電了60次，他想起從未見過母親面容如此悲傷，但他既難過又憤怒，一一拒聽。可是想起全因母親他和妹妹才衣食足，母親更從未在自己身上花錢，疑問自己所為是否不孝，但同時不齒出賣肉體的行為。

許多人留言為母親抱不平，斥責樓主不孝，更認為「更迫切的問題是你有家暴傾向，砸房間、打碎東西還咒罵，聽起來有點像你生父不是嗎？」。樓主後來回覆指，他已長達3星期無回家，收到不少人發訊息批評。雖然2妹妹不知細節，但見他破壞房間後離去，發訊息鬧爆，要他交代住處，甚至指當日鏡子碎片割傷母親腳趾，但母親仍然沒有責怪他，不但用透明膠紙黏好被他撕毀的海報，而且用膠水修好杯子，幫忙購買新鏡，叫妹妹不要將哥哥迫得太緊。

雖未說明住處，但媽媽仍將一些物品打包好，聯絡樓主的朋友帶給他。樓主深感羞愧，始終沒勇氣致電給母親，也沒有回覆妹妹訊息，最終他鼓起勇氣向母親道歉，母親也接受，兩母子言歸於好。

網民紛紛留言指，樓主應該現在起補償母親，「她犧牲了一切來撫養你」，有人認為他有憤怒、悲傷和無能為力的感覺都是正常的，旁人一定會說他不孝，但也不會站在他的立場看，他身為兄長要當家庭支柱，學會控制情緒，「回家吧，擁抱你的媽媽，告訴她可以休息了」、「你不想像你父親一樣沒用，對吧？」。相關帖文2022年11月刊出，近日再度被網民炒熱。

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文章授權轉載自《香港01》