撞見老公和媽媽愛愛 女子回推驚覺弟弟的親爸是老公

國外一名女子意外撞見結婚22年的老公和岳母有一腿，但更糟糕的是，女子回頭追朔推論，發現媽媽後來生下的「弟弟」，可能是老公的兒子，而不是自己爸爸的兒子，讓她痛苦不堪。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友在論壇Reddit上發文，提到自己懷孕7個月，但是日前發現的秘密卻完全毀了她的生活。

女網友在文中寫到，爸媽分別是63歲和60歲。她自己從15歲就跟當時39歲的男友交往。她在17歲那年懷孕，所以兩人搬去跟父母同住，女網友也生下大女兒，大女兒現在已經22歲。

生下女兒後，他們也結婚搬到父母繼承的房子裡。兩人後來又生了20歲、14歲、5歲的小孩，女網友現在又懷了一個兒子。看似十分幸福美好的家庭，卻在女網友發現祕密時全都破碎。

跨年那天她跟朋友出去玩，回到家時卻發現丈夫正在跟岳母發生關係。兩人絲毫不覺得自己有問題，丈夫甚至還坦承，從兩人結婚那一年岳母就「引誘」他，跟他發生關係，所以兩人的關係已經長達20年了。

女子非常震驚，但這還不是最糟糕的。女子往回推算，發現媽媽後來又生了一對雙胞胎和一個最小的弟弟，但他們可能都是老公的小孩。她回想，有時候丈夫甚至在跟媽媽發生關係以後，又若無其事回到兩人床上睡覺。

女子告知家人真相，但卻被責怪破壞了全家人的關係。女子的媽媽本來是教會的牧師，也因為這項醜聞而失業。女子自己則因失去對丈夫的信任，兩人決定離婚，讓她不禁感嘆，生活全因這個祕密而毀了。