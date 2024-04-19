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醫院超扯烏龍 新手媽照顧寶寶發現女兒變兒子
英國一名媽媽去年九月產下一名女兒，女兒生下後醫院告訴她寶寶需要光療，接著就把寶寶安置到另一間嬰兒室。過幾天媽媽要幫寶寶換尿布時，卻發現「女兒變兒子」，醫院竟然烏龍的搞錯寶寶，讓她十分震驚。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的貝絲（Maisie Beth）是去（2023）年九月在多塞特郡一間醫院生下女兒。女兒生下不久後，護理師告訴她寶寶需要照光治療，所以要被安置到另一間嬰兒室，沒有母嬰同房。
生完寶寶兩天後，她發現寶寶被帶到辦公室，護理師說寶寶哭得很厲害，要貝絲去辦公室看寶寶。當時護理師甚至還說：「寶寶長得簡直跟妳一模一樣」。因為寶寶在哭，貝絲就把寶寶帶到床上換尿布，但卻在換尿布時發現女兒變成了兒子。
貝絲說她當下第一個反應是「寶寶被偷了」，因為她經歷了四年不孕才好不容易生下女兒，這讓她非常驚慌失措。最終查明原來院方將寶寶搞錯，貝絲的女兒還躺在光療嬰兒室裡。
院方表示將會深入調查失誤原因，並強調父母和寶寶的安全是院方最看重的事，希望能夠跟貝絲聯絡，進一步了解事發過程。
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