姊弟戀！47歲男戀58歲3孩單親母被分手 闖前任家搞破壞下場曝光

情侶之間分分合合本是常事，不過馬來西亞1名47歲男子不爽被58歲、育有3名孩子的女友提出分手，闖到對方住處要求見面，被拒絕後更是動怒用力敲打窗口，還朝屋內花盆投以石頭，導致玻璃窗破裂，以及花盆毀損，最終被警方拘捕。警方調查後發現男子曾牽涉毒品案，加上於前女友住處搞破壞的失控行為，導致對方財物損失，遂引用刑事法典第448條《非法入侵》，以及第427條《蓄意破壞》罪展開調查，而法庭批准警方對涉案男子延續扣押。

馬來西亞媒體報導，當地1名任職廚師的47歲男子，與餐廳的58歲女服務生交往，女方為單親母親，育有3名孩子，並與兄長同住。然而這段姊弟戀好景不長，女方後來向男子提出分手。

至本月7日下午2時許，男子前往女方位於森美蘭（Negeri Sembilan）區的住家，攀牆進屋後不斷用手敲打玻璃窗，喊話要求女子與他見面談話。不過女子不想理會前男友，更勸告對方不要再騷擾她，導致男子情緒失控，不但更用力敲打窗口，更往屋內花盆丟石頭，導致玻璃窗破裂、花盆碎裂一地。女子見前男友失去理智，隨即報警求助。

當地警方到場拘捕男子後，發現他過往曾有牽涉毒品案的前科，正調查他事發前是否曾吸食毒品。加上他於前女友住處搞破壞，導致女方財物損失了近1,000令吉（約新台幣6760元），故引用當地刑事法典第448條《非法入侵》，以及第427條《蓄意破壞》罪展開調查，法庭批准警方將男子延續扣押，以助調查案件。

延伸閱讀：

疑不滿等咖啡太久 男子情緒失控恐嚇店員 再持刀亂斬椅子極恐怖

被前女友折磨7年 分手後遇嬌妻 人夫意外驚揭秘密相簿︰想逃走

文章授權轉載自《香港01》