每個男人都犯過的錯！「500人斬」性感網美嬌嘆歡愛不是愈粗暴愈好：被A片帶壞

歡愛並不是愈激烈愈好？澳洲一位成人網美安妮自爆和超過500人發生性行為，身經百戰的她在接受採訪時，表示自己發現一項「男人都有的通病」。她指出男人需要好好學習怎麼透過前戲取悅女伴，安妮也直言，導致男人一錯再錯的原因是「A片」。

26歲成人網美安妮奈特（Annie Knight）先前因大膽的作風引起不少議論，她曾在一年與多達300人發生性行為，並自稱是澳洲「性生活最活躍的女人」。不過近日人數再升級，安妮的性經驗對象突破500人大關，讓她成了名符其實的「500人斬」，身經百戰的安妮也忍不住分享，自己發現一項男人都有的通病。

根據外媒每日星報報導，安妮指出男人需要好好學習「怎麼透過前戲取悅女伴」，經驗豐富的她抱怨道，身邊的男人們總是不懂得運用手指令女伴歡愉，幾乎沒有任何人願意花時間探索她的敏感地帶，卻總想直搗黃龍、一味的進出。

對此，她感到十分不解，直呼「許多人表現得就像一個電鑽，我不確定是誰教他們如何做愛的，但那絕對不是女人教的」。儘管目前擁有8名固定的砲友，但安妮仍時常需要教導男伴們如何「放慢速度」，或如何找到她的敏感帶，「我已經數不清有多少次教男人陰蒂在哪裡，或如何到達G點了」。

「我也曾有多次因為男人（使用手指）過於粗暴而流血」，她指出，大部分男人都以為在床上表現「愈粗暴愈好」，但這是一個錯誤的觀念。不過安妮也直言「並不能責怪男人」，「因為沒有人教過他們，他們是看著A片長大的」，推測在男性的眼中，「做愛」就是A片呈現的樣子，應該要有人好好教導男人該如何讓女伴感到舒服。