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入社前被要求簽「違反社規罰250萬」 日男嚇到第一天就辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性好不容易找到工作，卻遇上奇葩公司讓他第一天就辭職。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男性好不容易找到工作，卻遇上奇葩公司讓他第一天就辭職。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

想要找到理想的工作不容易，就算好不容易被公司錄取，能不能適應企業環境還是未知數。甚至有的人才剛入職場，就可能發現自己和公司不和，因此選擇立刻辭職。

根據日本媒體「集英社Online」報導，一位化名「Monten」的24歲男性，過去就讀建築的相關科系。畢業前他雖然積極尋找工作，參加了差不多20間公司的面試，不過都沒有順利錄取。最後才好不容易錄取一家公司。

由於面試時都採取網路作業，使得他第一次到辦公室參加職前活動時，才發現公司的氣氛和想像中有落差。公司裡頭的人個性都非常開朗，而他們之所以會這樣，是認為「只要開心地去工作，就算工時長也能夠應付」。而且在實習期間，公司還要求新員工要簽下契約書，表示如果沒有遵守公司規則，就會被罰款250萬日圓（約相當於新台幣52萬6757元）。

等到Monten正式任職，更是覺得公司上下的氣氛非常詭異。他們要所有員工都大聲講話，工作時動作也不能停。最終他好奇查詢，發現該公司過去曾鬧出員工出現精神問題的案例，成為了最後一根稻草。Monten最後只在公司正式上了一天班，就決定辭職離開。雖然報告要立刻辭職當下很恐怖，但一切結束之後，卻有著獲得解放的安心感，慶幸自己不用在勉強自己，待在不適應的環境。

工時 日本 罰款 職場 面試

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