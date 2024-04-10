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日商旅東橫INN都一個樣？他在九州以為身處北海道 網爆：國外也相同

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友表示因為東橫INN外觀都差不多，讓他住在鹿兒島時，卻以為人在札幌。圖擷自X
一位日本網友表示因為東橫INN外觀都差不多，讓他住在鹿兒島時，卻以為人在札幌。圖擷自X

日本連鎖商務飯店「東橫INN」，由於經常設點在各車站附近，加上穩定的品質與經濟實惠的價格，是許多觀光客到日本旅遊時，常會指定的住宿選擇。由於多數東橫INN飯店的裝潢風格大同小異，甚至還有網友開玩笑說，入住時一度分不清楚自己身在何方。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「shirohand_tyhs」表示，由於東橫INN每個房間的內裝幾乎都相同，讓他有時在房間裡長時間辦公時，會需要思考個十秒左右，才能確認自己現在在哪一個城市。

這位網友說最誇張的一次，是他在九州南部的鹿兒島住宿時，卻一度以為自己人在札幌。底下還有其他網友回應，表示就算開在韓國釜山或是德國，東橫INN的樣子也幾乎沒有差別，簡直到了可以玩「大家來找碴」的程度。

其他網友也表示「真的看起來都一樣」、「棉被枕頭一定都是丸八真綿的」、「要在全國到處都做到這樣不容易，除了內裝，還有濕度控制、隔熱等等要素」、「讓熟客能夠放心入住」、「到哪都能有同等級的服務」、「我就是東橫INN會員，住起來真的很放心」。

住宿 日本

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