八田與一被日本警方通緝 170萬重金懸賞一年多還沒落網

【聚傳媒特約記者賴御文報導】在台灣大名鼎鼎的八田與一，居然被日本警方通緝，而且在2022年以「特別調查獎勵」重金懸賞，不過直到2024年4月都還沒落網。

文化大學莊伯仲教授日前赴日本威士忌發祥地北海道余市蒸餾所參訪，就在JR余市車站驚見日本警方張貼的八田與一通緝懸賞海報。

海報上的日文指名手配（しめいてはい）是通緝的意思，而殺人事件（さつじんじけん）則是凶殺案（請勿直接翻成「殺人事件」），容疑者（ようぎしゃ）則是指嫌疑犯。

當年27歲的日本男子八田與一在2022年開車追撞兩名大學生，造成了一死一傷，惡意肇事逃逸，日本警方在同年把他列為第一位因為車禍肇事逃逸的通緝犯，除了懸賞檢舉獎金三百萬日圓，家屬也提供了五百萬日圓當破案獎金，總共八百萬日圓。事發後，台灣媒體也有報導。

日本警方先前調查指出，八田與一在九州疑似與一名大學生發生爭執，對方騎著摩托車離去後，八田與一開車朝同一方向駛去，追撞摩托車的時速至少為80公里，是該路段限速的兩倍，因此可能不是單純的意外。

莊伯仲教授發現，車禍發生在日本最南方的九州，事隔一年多，竟連最北方的北海道都還張貼懸賞海報，可見還沒破案。

百年前有一位八田與一在台灣相當出名，是日治時期的水利工程師，有「嘉南大圳之父」之稱，所以莊伯仲教授看到懸賞海報的名字時吃了一驚。

日本媒體人本田善彥指出，多數日本民眾應該都不認識水利工程師八田與一，對他沒有任何概念。日本台灣交流協會台北事務所的代表泉裕泰在2020年也曾表示，他在2019年就任後發現水利工程師八田與一在台灣的名氣很大，但在日本少有人知道水利工程師八田與一，他在日本時也不知道。

這位車禍肇事逃逸的八田與一當然不是日治時期的水利工程師八田與一。日本媒體在報導這起事件也沒有提到日治時期有同名同姓的水利工程師。同名同姓，可惜是有辱先賢。

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